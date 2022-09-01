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Наприкінці вересня відбудеться засідання Радбезу ООН щодо України

Альона Боженко
glavcom.ua
Наприкінці вересня відбудеться засідання Радбезу ООН щодо України
Радбез ООН у вересні обговорить ситуацію в Україні
фото із відкритих джерел

Засідання має відбутися 22 вересня

Засідання Радбезу ООН, на якому обговорять ситуацію в Україні, відбудеться у другій половині вересня. Відповідна інформація вказана в офіційній програмі роботи Радбезу ООН.

У програмі зазначено, що чергове засідання Ради безпеки буде на тему «підтримання миру та безпеки в Україні». Його мають провести у четвер, 22 вересня.

Більш детальної інформації про предмет обговорень поки немає.

Нагадаємо, 24 серпня, у Нью-Йорку (США) відбулося засідання Ради безпеки ООН, присвячене широкому спектру питань, пов’язаних із наслідками повномасштабному вторгненню Росії на територію України.

Додамо, російський дипломат в ООН Василь Небензя 23 серпня, виступаючи на скликаному через ситуацію на ЗАЕС засіданні Радбезу ООН, вкотре намалював альтернативну реальність, в якій РФ, яка окупує українські території, вбиває українців і шантажує світ ризиком ядерної аварії, – «захисниця», а Україна і Захід, що її підтримує, – «зло».

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця відреагував на це і охарактеризував заяви Росії цитатою письменника-фантаста Айзека Азімова.

Також 23 серпня Рада Безпеки ООН провела засідання, присвячене ситуації, яка склалася навколо захопленої російськими окупантами Запорізької АЕС в Енергодарі Запорізької області. 

Теги: Радбез ООН війна Україна

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