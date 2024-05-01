Нардеп Юрчишин розповів, коли журналісти зможуть повернутися до Верховної Ради

Умовою роботи журналістів у Верховній Раді є «переакредитація на момент воєнного стану»

У будівлі парламенту зможе працювати обмежена кількість представників засобів масової інформації

Журналісти можуть відновити роботу у Верховній Раді для висвітлення пленарних засідань після великодніх свят. Про це повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин в ефірі телемарафону.

«Ми робимо все, щоб журналісти повернулися відразу після Великодніх свят на одну з наступних сесій», - сказав він.

Водночас політик наголосив, що в будівлі парламенту зможе працювати обмежена кількість представників засобів масової інформації, оскільки це пов'язано з питаннями безпеки під час війни.

«Наші можливості безпеки наразі становлять від 20 до 30 осіб одночасно», – зазначив Юрчищин.

За словами нардепа, планується ротація журналістів за днями, «тобто в один день запускають 20 представників медіа, наступного дня – решту 20».

Юрчишин уточнив, що умовою роботи журналістів у Верховній Раді є «переакредитація на момент воєнного стану». Він також зазначив, що акредитацію отримають ЗМІ, які пишуть про роботу парламенту.

Як повідомлялося, невдовзі для представників преси будуть відкриті кулуари Верховної Ради. Про це повідомив керівник Апарату Верховної Ради України В'ячеслав Штучний під час круглого столу «Про доступ журналістів до кулуарів Верховної Ради України та відновлення онлайн-трансляцій засідань парламенту».

Нагадаємо, у 2020 році журналістам закрили доступ до будівлі Верховної Ради у зв'язку з епідемією коронавірусу та запровадженням карантину. Через півтора року, восени 2021 року, заборону частково послабили, але повний доступ не відновили.

З 24 лютого 2022 року – з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну доступ представників засобів масової інформації до будівлі Верховної Ради було припинено.

До слова, голова Комітету зі свободи слова Верховної Ради Ярослав Юрчишин повідомив, що бронювання для журналістів в Україні не передбачено. Інформаційний фронт не розглядається як окремий напрямок.