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Іспанія поставить Україні партію ракет для Patriot – El Pais

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Іспанія поставить Україні партію ракет для Patriot – El Pais
Міністерство оборони Іспанії категорично відмовилося постачати системи Patriot Україні
фото з відкритих джерел

За даними ЗМІ, рішення Іспанії про передачу ракет для систем Patriot є своєрідною компенсацією

Іспанія погодилася надати Україні ракети для систем Patriot, попри тиск з боку НАТО і ЄС. Про це пише El Pais.

За словами урядових джерел, рішення про передачу невеликої кількості ракет було ухвалене після відмови Міністерства оборони Іспанії передати Україні батарею, розгорнуту з 2013 року на кордоні Туреччини та Сирії.

Іспанська армія має у своєму розпорядженні три системи Patriot, кожна з яких має відповідні ракетні пускові установки, радар і станцію управління, придбані в Німеччині у 2004 і 2014 роках. Одна з батарей розміщена в Адані (Туреччина), а дві інші – на базі морської піхоти у Валенсії, і одна з них використовується для навчання українських та іспанських солдатів використанню цієї системи.

Міністерство оборони Іспанії категорично відмовилося постачати системи Україні, стверджуючи, що вони є єдиними ефективними в разі ракетної атаки – що було продемонстровано під час воєн в Україні та на Близькому Сході – і що іспанські збройні сили недостатньо укомплектовані.

Однак як компенсацію уряд погодився надати партію ракет Patriot, як стверджують джерела, з якими вдалося зв'язатися. У будь-якому разі, це буде дуже обмежена кількість, оскільки іспанський військовий резерв становить близько 50 одиниць, а перехоплювачі дуже дорогі.

Нагадаємо, президент США Джо Байден затвердив своїм підписом закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 млрд на підтримку України. Згодом стало відомо, яке озброєння отримає Україна в новому пакеті військової допомоги від США.

Раніше стало відомо, що перше обладнання в межах оголошеного нещодавно пакета військової допомоги від США буде доставлене в Україну протягом кількох днів. Також стало відомо, що в новий пакет військової допомоги від США ввійдуть системи ППО Patriot.

До слова, засоби протиповітряної оборони для України зараз є пріоритетом.

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Теги: ЗМІ Іспанія ракета системи ППО Patriot

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