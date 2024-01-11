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«Цирк з конями і Стефанчуком»: Гончаренко про хаос у Раді через законопроєкт про мобілізацію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Цирк з конями і Стефанчуком»: Гончаренко про хаос у Раді через законопроєкт про мобілізацію
Парламентар наголосив, що закон про мобілізацію та демобілізацію так і не починає розглядатися
фото: Олексій Гончаренко/Fаcebook

Гончаренко припустив, що судячи з усього, парламент не почне свою роботу о 13, як це планувалось раніше

Наразі у Верховній Раді панує хаос через дискусії щодо законопроекту про мобілізацію. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко.

«Зараз на Комітеті з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Я такого бардаку з прийняттям законопроєкту ще ніколи не бачив. Це якийсь цирк з конями і Стефанчуком», – обурився парламентар.

Гончаренко також припустив, що судячи з усього, парламент не почне свою роботу о 13 год., як це планувалось раніше. «Якась закрита нарада, статус якої невідомий і куди нікого не пускають, досі триває. А Комітет тим часом сидить і чекає, які ж там далі будуть вказівки.

Це так відбувається зараз робота над ключовим законопроєктом для мільйонів українців. Рада зламалась, а голова її – так точно… Другий день незрозумілі дії відбуваються у парламенті. Спочатку спікер відмовлявся вносити постанову на звільнення Безуглої, далі почав проводити якісь таємні засідання. Час іде, і його стає вже менше, але закон про мобілізацію та демобілізацію так і не починаємо розглядати», – написав нардеп.

Нагадаємо, раніше Гончаренко повідомив, що на сьогоднішньому засіданні, 11 січня, Верховна Рада може відправити скандальний законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання і ухвалити документ у першому читанні 12 січня. Однак не виключене ухвалення законопроєкту і 11 січня. 

Також 10 січня фракція «Слуга народу» на своєму засіданні вирішила повернути мобілізаційний законопроєкт Кабміну на доопрацювання.

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Теги: мобілізація Верховина Верховна Рада

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