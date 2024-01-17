У Київоблраді з’явилися п’ять нових депутатів: що про них відомо

Чотири нових депутати облради замінили відкликаних «Слуг народу»

Київська обласна рада на позачерговій 24 сесії, яка відбулася 12 січня, затвердила план роботи на 2024 рік та прийняла до свого складу п’ятьох нових депутатів. Про це повідомляє «Київвлада».

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Повідомляється, що від політичної партії «Батьківщина» зайшов один депутат – Григорій Боціон, решта депутатів замінили відкликаних «Слуг народу» із так званої «групи Дубінського». Це Вікторія Киреєва, Микола Котушенко, Олександр Строкань та Лідія Лазарева.

Григорій Боціон

Зараз знаходиться на службі у ЗСУ і зайшов замість Олександра Мартиновського. Боціон балотувався до Київської обласної ради 8-го скликання ще у 2020 році, однак, не зміг здобути перемогу на терокрузі №2. На момент балотування був директором ТОВ «Мегаполіс – Земля» (зараз – ТОВ «Брайсон»), депутатом Рокитнянської райради («Батьківщина») та головою постійної бюджетної комісії, проживає у селі Рокитне.

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Боціон народився 26 квітня 1986 року, має вищу освіту та є засновником групи компаній «Капітал Агро» (створено в середині 2000-х років на території колишньої Синяківської сільради Вишгородського району). І, згідно даних аналітичної системи Youcontrol, до цієї групи входять такі сільгоспкомпанії як «Капітал-Агропродукт» (співвласник) та «Капітал-Агроінвест», яке належить засновнику ТОВ «УІФК-АГРО» та кінцевому власнику – німецькій компанії «ДР. ДР. Діекманн Аксель Карл Фрідріх». Остання компанія також є кінцевим власником ТОВ «Укрленд Сервіс» (торгівля автомобілями), у переліку засновників якого вказано також «Капітал-Агроінвест». Також він є керівником й головним бухгалтером колективного сільськогосппідприємства «Україна» Вишгородського району (розведення ВРХ).

Григорій Боціон

Вікторія Киреєва

Балотувалася до Київської обласної ради 8-го скликання у 2020 році по терокругу №7 від «Слуг народу», але не пройшла. У депкорпусі КОР загалом засідатиме не вперше, адже була обрана до облради на місцевих виборах у 2015 році від Радикальної партії Ляшка. Вона потрапила в облраду від Кагарлицького району (округ №27). Одночасно з КОР, Киреєва балотувалася і в районну раду Кагарлика.

Народилася Киреєва 9 вересня 1988 року в місті Бердичів Житомирської області. Одружена. Має три вищі освіти: у Національному транспортному університеті вона вивчала екологію (2011) і економіку (2013), Нацакадемію держуправління при Президентові України.

Вікторія Киреєва

До приходу на посаду в КОДА працювала в столичній компанії ТОВ «Еко-Експрес», що займається документацією у сфері екології, де пройшла шлях від еколога, начальника відділу охорони навколишнього середовища до заступника директора супроводу проектів і програм. У квітні-червні 2016 року працювала начальницею відділу оповіщення та організації пунктів управління Управління цивільного захисту Департаменту з питань цивільного захисту та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи Київської ОДА.

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З липня 2016 по вересень 2020 року очолювала Департамент екології та природних ресурсів Київської ОДА. З вересня 2020-го очолювала Департамент запобігання промисловому забрудненню та кліматичної політики Міндовкілля, а з квітня 2023 – заступниця Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Напередодні місцевих виборів 2020 року, Киреєва роздавала новорічні солодкі подарунки. Також ім’я Киреєвої згадувалось в 2018 році у земельному скандалі щодо розробки проєкту землеустрою 0,15 га землі під особисте сільське господарство, надану Станіславу Вдовиченку на місці Юр’ївського каналу Віта-Поштової сільради, який виявився батьком депутатки.

Згідно її декларації за 2022 рік, вона є власницею квартири в столиці на 21,6 кв.м. Також вона задекларувала майно чоловіка – квартиру (спільна часткова власність) на 64,3 кв.м в тимчасово окупованому Криму та автівку – MAZDA CX-5 2020 року випуску орієнтовною вартістю 480 тис. гривень. Із джерел доходу вона вказала лише свою заробітну плату в Міністерстві – 601 927 тис. грн, та банківські відсотки – 106 грн в «Універсал банк» та 1048 тис. грн в «Приваті». На її банківських рахунках зберігається понад 54 тис. гривень та готівкою $17 тис.

Микола Котушенко

Балотувався до Київської обласної ради 8-го скликання у 2020 році по терокругу №1 третім у списку від «Слуг народу». На час обрання мешкав у Білій Церкві та працював виконавчим директором ПП «Укрпаркінг-груп». Микола Котушенко – підприємець та громадський діяч Білої Церкви, голова ГО «Майбутнє країни». Народився 2 листопада 1983 року, має вищу освіту. Він є власником приватної компанії «Укрпаркінг-груп» з уставним капіталом в розмірі 2,5 млн грн, яка займається технічними випробуваннями та дослідженнями. Крім ГО «Майбутнє України», він мав однойменну політичну партію в Білій Церкві та Києві. Також є головою молодіжної ГО «Молоді регіони» (Біла Церква), членом ради Київської обласної ГО «Рідне місто», членом правління ГО «Автотранспортна спільнота» та учасником ГО «Асоціація перевізників Білої Церкви».

Микола Котушенко

Крім того, він є власником низки компаній з технічного обслуговування та ремонту автотранспортних засобів, які зареєстровані в Білій Церкві та входять до ПП «Укрпаркінг-груп». Так, ТОВ «Атлас 1» надало у 2023 році послуги з держзакупівель для відділу освіти Володарської селищної ради та Департаменту патрульної поліції загалом на понад 273 тис. грн. ТОВ «Альпіна 1» у 2023 також стало переможцем держзакупівель на суму в понад 446 тис. грн.

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Котушенко є і співвласником нової компанії із рекламних агентств ТОВ «Бренд Арт» та власником компанії щодо надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна ТОВ «Укртрейд».

Олександр Строкань

Балотувався у 2020 році до КОР по 9 терокругу 36 у єдиному списку, та другим – по терсписку також від партії «Слуга народу». Олександр Строкань народився 12 березня 1993 року в Києві. У 2023 за результатами рейтингу «Асоціації адвокатів України» став кращим адвокатом з судової практики, захисту бізнесу та антирейдерства. У 2014 році закінчив юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. У 2022 році призначений заступником голови Комітету Асоціації адвокатів України із захисту бізнесу, активів і прав інвесторів. Партнер та співвласник адвокатського об’єднання «Мітракс».

Олександр Строкань

На сайті компанії «Мітракс» зауважено, що Строкань мав декілька успішних судових кейсів. Наприклад, запобіг рейдерському захопленню комерційної нерухомості в центрі Києва площею 8016.1 кв.м – нежитлового приміщення колишнього заводу в Подільському районі Києва. Свого часу був співвласником компанії «Принципи правди» (професійна, наукова та технічна діяльність) та був членом Київської обласної організації політпартії «Блок Дарта Вейдера».

Адвокатське об’єднання «Мітракс» має й одну негативну згадку в ЗМІ. Так, за даними видання «Наші гроші» на дострокових виборах ВРУ влітку 2019 року адвокат Фесик співпрацював із кандидатом у нардепи від «Слуги народу» по 217 округу Мар’яною Безуглою. «Під час парламентської виборчої кампанії 2019 року співробітники об’єднання «Мітракс», співвласником якого був Кирило Фесик, а нині очільник Оболонської РДА, перевели до виборчих фондів низки столичних висуванців від партії «Слуга народу» по 149 тис. гривень. Така сума могла свідчити про ухилення від обов’язкового фінансового моніторингу та перевірок коштів», – стверджують журналісти.

Лідія Лазарева

Ще одна «Слуга народу», у 2020 році балотувалася до КОР по 2 терокругу 30 у єдиному списку, та четвертою – по терсписку, як голова ГО «Інституту сталого розвитку» (нині – «Інститут сталого розвитку України імені В.І.Вернадського»), діяльність якої спрямована на скорочення ризиків у сфері боротьби зі зміною клімату.

Лідія Лазарева

Лідія Лазарева народилася 31 липня 1988 року у Кривому Розі. З 2020 року вона працює головним спеціалістом відділу нормативно-правової роботи Департаменту правового забезпечення Державної інспекції архітектури та містобудування України. Має дві вищі освіти: юридичну, яку здобула в Київському національному економічному університеті на факультеті «Правознавство» та журналіст. П'ять років працювала у великій агропромисловій компанії «Золотий світанок» головним юрисконсультом. Працювала на телеканалі КДР ТРК.

Згідно її декларації за 2022 рік, у її володінні є квартира в столиці на 33,9 кв. м та садовий дачний будинок на 98,4 кв. м в Обухівському районі із земельною ділянкою на 550 кв. м. Також вона має об'єкти незавершеного будівництва – це дві квартири в столиці на 33,5 кв. м та 46,05 кв. м від ТОВ «Укрміськбуд Холдинг». Торік вона заробила 237 462 тис. грн. А готівкою вдома зберігає $10 тис.

Нагадаємо, що четверо перелічених депутатів Київської облради є поплічниками нардепа Олександра Дубінського від партії «Слуга народу», який курував Київщину і під час місцевих виборів на рівні облради сформував своє крило депутатів. Нині ж він перебуває у СІЗО через підозру у державній зраді. До слова, 15 березня партія «Слуга народу» вигнала Дубінського зі своїх лав.