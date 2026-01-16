Головна Країна Політика
Як депутати слухали звіт нового міністра енергетики? Шокуюче фото з Ради

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Лише близько 40 народних депутатів слухали звіт Шмигаля
фото: Ольга Василевська-Смаглюк/Facebook

У повному складі були відсутні представники фракції «Батьківщина» під час години запитань до уряду

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді звіт новопризначеного міністра енергетики Дениса Шмигаля слухали лише близько 40 народних депутатів. Про це повідомляє нардепка Ольга Василевська-Смаглюк, інформує «Главком».

«Розпочалась година запитань до уряду. Доповідає новопризначений міністр енергетики Денис Шмигаль. В залі присутні десь 40 нардепів, тобто 10% від персонального складу. В повному складі відсутні представники фракції «Батьківщина», вони на суді з обрання запобіжного заходу Юлії Тимошенко», – розповіла нардепка.

Як депутати слухали звіт нового міністра енергетики? Шокуюче фото з Ради фото 1

Нагадаємо, міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив, що будинки з електроопаленням стануть обʼєктами критичної інфраструктури, тому світло там не відключатимуть. Однак і їх можуть знеструмити за умови аварійних відключень.

Також, за словами Шмигаля, Російська Федерація у 2025 році завдала 612 цілеспрямованих комбінованих ударів по обʼєктах української енергетики: «В Україні не залишилося жодної електростанції, яка б за час війни не зазнала б ударів ворога. Вибито тисячі мегаватів генерації. Ніхто у світі ніколи не стикався з таким викликом».

Зокрема, Шмигаль наголосив, що ситуація з пальним і газом в Україні перебуває під повним контролем уряду.

