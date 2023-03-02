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Нардеп-втікач Льовочкін повернувся до Ради та голосував проти своїх колег

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Нардеп-втікач Льовочкін повернувся до Ради та голосував проти своїх колег
Засідання Ради 24 лютого 2023 року
Скрін із відео

Нардеп голосував «за» під час розгляду постанов про дострокове позбавлення мандатів своїх колег

Голова виконкому забороненої партії ОПЗЖ та фігурант у справі про фінансування тероризму Сергій Льовочкін з’явився у Верховній Раді в річницю повномасштабного вторгнення Росії. Про це повідомляє рух «Чесно».

Крім того, нардеп голосував «за» під час розгляду постанов про дострокове позбавлення мандатів депутатів від забороненої ОПЗЖ – Олега Волошина, Наталії Королевської та Юрія Солода.

Нардеп-втікач Льовочкін повернувся до Ради та голосував проти своїх колег фото 1

На попередніх голосуваннях за дострокове припинення повноважень депутатів Льовочкін був відсутній.

Нардеп-втікач Льовочкін повернувся до Ради та голосував проти своїх колег фото 2

За наявними у відкритому доступі даними голосувань Ради, Сергій Льовочкін був переважно відсутній на них під час дії воєнного стану.

Напередодні повномасштабного вторгнення Росії він утік з України і був відсутній на останніх засіданнях. Крім того, Льовочкін став фігурантом розслідування про «Батальйон Монако» і, за даними видання, проживає неподалік від Ніцци в муніципалітеті Сен-Жан-Кап-Ферра.

Раніше рух «Чесно» повідомляв, що ОПЗЖ є конгломератом двох груп впливу. Лідери однієї групи – Юрій Бойко та Сергій Льовочкін, лідери іншої – Віктор Медведчук і Вадим Рабінович. Обидві групи контролювали низку телеканалів, котрі забезпечували «Опозиційній платформі» медіапідтримку. Фактично саме родини Льовочкіних, Суркісів, Козаків та Шуфрич профінансували виборчу кампанію партії. Загалом ОПЗЖ зібрала на парламентські вибори 65,6 млн грн, витратила – 60,3 млн грн.

Журналісти закликали Раду позбавити Льовочкіна мандата.

Нагадаємо, українські журналісти розшукали нардепів, які виїхали з України від початку повномасштабного вторгнення Росії.  Найбільше слуг українського народу виїхало до Монако, Монте-Карло та Ніцци.

Тим часом народний депутат Сергій Льовочкін, обраний від нині забороненої партії ОПЗЖ до Верховної Ради, мешкав в особняку на Лазурному узбережжі Сен-Жан-Кап-Ферра. Також у Ніцці журналісти розшукали нардепа від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара.

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Теги: Опозиційна платформа — За життя Верховна Рада

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