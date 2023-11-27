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«Що не так із Безуглою?» Українці відреагували мемами на заяву нардепки

Надія Карбунар
glavcom.ua
«Що не так із Безуглою?» Українці відреагували мемами на заяву нардепки
Заява Безуглої була сприйнята суспільством вкрай негативно
фото з відкритих джерел

Поведінка Мар’яни Безуглої знову стала приводом для сатири

Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла зібралася відправити Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного у відставку через те, що «військове керівництво» не має плану війни на 2024 рік. 

Мар’яна Безугла заявила, що задля перемоги треба змінювати армію – «перетворити ЗСУ на сучасну компанію, де життя громадянина й ефективність проведеної операції – рівнозначні нерозривні складові одного цілого, що веде до перемоги».

На її заяву вже негативно відреагували військові, зокрема екскомандир полку «Азов» Максим Жорін та голова Українського об’єднання «Мрія», ветеран Юрій Гудименко.

В цивільних українців ця заява також викликала обурення. Крім обурення, також з'явилося чимало фотожап, які висміяли народну депутатку.

10 фото
На весь екран

Нагадаємо, нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.

Теги: Валерій Залужний Мар’яна Безугла відставка партія Слуга народу

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