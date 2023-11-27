«Що не так із Безуглою?» Українці відреагували мемами на заяву нардепки
Поведінка Мар’яни Безуглої знову стала приводом для сатири
Заступниця голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла зібралася відправити Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного у відставку через те, що «військове керівництво» не має плану війни на 2024 рік.
Мар’яна Безугла заявила, що задля перемоги треба змінювати армію – «перетворити ЗСУ на сучасну компанію, де життя громадянина й ефективність проведеної операції – рівнозначні нерозривні складові одного цілого, що веде до перемоги».
На її заяву вже негативно відреагували військові, зокрема екскомандир полку «Азов» Максим Жорін та голова Українського об’єднання «Мрія», ветеран Юрій Гудименко.
В цивільних українців ця заява також викликала обурення. Крім обурення, також з'явилося чимало фотожап, які висміяли народну депутатку.
Нагадаємо, нещодавно депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла зробила провокативний допис, в якому заявила, що Залужний – жива людина, з якої роблять ідола, щоб потім просто використати. Потім вона знову дорікнула головнокомандувачу ЗСУ – цього разу через зустрічі з відомою волонтеркою Даною Яровою, з якою нардепка до цього скандалила.
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