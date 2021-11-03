МОЗ назвав кількість лікарів, яких звільнили за підробку Covid-сертифікатів

У мережі виявлено 210 тисяч повідомлень стосовно продажу та купівлі документів про ковід-щеплення

У зв'язку з випадками підроблення документів про Covid -щеплення вже звільнено трьох лікарів. Про це заявила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, пише «Укрінформ».

«МОЗ звернувся до місцевих влад стосовно відсторонення керівників закладів охорони здоров’я, по тих закладах, де ведуть кримінальні провадження (у зв’язку з підробкою документів з вакцинації, – ред.). Наразі маємо зворотній зв’язок і таку статистику: було звільнено трьох лікарів, оголошено догану ще трьом лікарям, і ведеться службове розслідування в шести регіонах», – сказала Карчевич.

Також заступниця міністра повідомила, що згідно з моніторингом МОЗ, у соціальних мережах та публічному просторі виявлено 210 тисяч повідомлень стосовно продажу та купівлі документів про ковід-щеплення. Інформація про них направлена до правоохоронних органів.

Окрім цього, за словами Карчевич, МОЗ за допомогою елетронних інструментів має можливість відстежувати на рівні кожного закладу охорони здоров’я інформацію стосовно використання вакцини та кількості проведених щеплень.

До слова, Рада попередньо криміналізувала підробку Covid-сертифікатів.

Нагадаємо, МОЗ розповів, скільки років триватиме вакцинація в Україні.

раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що вакцинація в Україні принесла перші позитивні результати.

До слова, Міністерство охорони здоров'я рекомендує вакцинуватися від Covid-19 через 28 днів (чотири тижні) після того, як людина одужала від коронавірусної хвороби.

Також МОЗ детально роз'яснив, кому та коли не можна робити Covid-щеплення.

Як повідомлялося, протипоказання до вакцинації від коронавірусу мають не більше 1% населення.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я затвердило список медичних протипоказань і застережень для вакцинації від коронавірусу. Довідки почнуть видавати на початку листопада.

Раніше в МОЗ пояснили, як отримати щеплення з «липовим» ковід-сертифікатом.