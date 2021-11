Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила чергову вакцину від коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила екстрене застосування індійської вакцини Covaxin проти коронавірусу. Препарат фармацевтичної компанії Bharat Biotech дозволено для вакцинації осіб віком від 18 років. Про повідомляється у Twitter організації.

LIVE Q&A on #Covaxin vaccine with @mariangelasimao and Joachim Hombach. #AskWHO #COVID19 https://t.co/PZLmO8JpjS