Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила чергову вакцину від коронавірусу

Новий препарат індійського виробництва почнуть використовувати вже найближчим часом

Всесвітня організація охорони здоров'я схвалила екстрене застосування індійської вакцини Covaxin проти коронавірусу. Препарат фармацевтичної компанії Bharat Biotech дозволено для вакцинації осіб віком від 18 років. Про повідомляється у Twitter організації.

Технічна консультативна група ВООЗ дійшла висновку, що вакцина Covaxin відповідає стандартам захисту від коронавірусу. А її переваги набагато переважують ризики.

Згідно з рекомендаціями Стратегічної консультативної групи експертів ВООЗ з імунізації (SAGE), вакцину Covaxin слід застосовувати у двох дозах з інтервалом у чотири тижні для всіх вікових груп від 18 років.

При цьому на сьогодні недостатньо даних щодо безпеки вакцини для вагітних жінок. Дослідження ще тривають.

Зазначимо, що вакцину Covaxin розроблено на основі інактивованого вірусу. Вона діє за класичною схемою, доставляючи в організм фрагменти «вбитого» коронавірусу, щоб викликати імунну реакцію. У такий же спосіб раніше були отримані китайські вакцини CoronaVac та Sinopharm. Ефективність нового препарату становить понад 90%.

За даними третьої фази випробувань, Covaxin ефективний на 93,4% проти тяжкого симптоматичного COVID-19. Крім того, дані показали, що вакцина забезпечує 65,2% захисту від штаму «Дельта».

Нагадаємо, у Британії 145 осіб подали позови після щеплення вакциною AstraZeneca.

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