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Зеленський вивів ексгенпрокурора Костіна зі складу РНБО

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Зеленський вивів ексгенпрокурора Костіна зі складу РНБО
Президент вивів Костіна зі складу РНБО
фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський підписав указ про зміну складу Ради національної безпеки та оборони

На сайті президента України з'явився указ, згідно якого Володимир Зеленський змінив склад РНБО, вивівши із ради колишнього генерального прокурора Андрія Костіна. 

«Постановляю на часткову зміну статті 1 Указу Президента України від 29 березня 2024 року № 193/2024 Про склад Ради національної безпеки і оборони України (зі змінами, внесеними Указом від 13 вересня 2024 року № 627/2024) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України А.Костіна», – йдеться в документі.

Зазначається, що указ набирає чинності з дня його опублікування.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Костіна з посади генерального прокурора України. Відповідний документ оприлюднено на офіційному інтернет-представництві глави держави у четвер 31 жовтня.

Зазначимо, що Андрій Костін обіймав посаду генерального прокурора з 28 липня 2022 року.

Нагадаємо, 22 жовтня генеральний прокурор України Андрій Костін заявив, що у ситуації, яка склалася із розслідуваннями про фальшиві інвалідності посадових осіб державних органів, «буде правильним заявити про звільнення»

Пізніше, 28 жовтня, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення генерального прокурора Андрія Костіна.  

Згодом, 29 жовтня Верховна Рада підтримала звільнення генерального прокурора Андрія Костіна. «За» проголосували 255 депутатів.

До слова, 29 жовтня Костін підбив підсумки своєї роботи, назвавши цей період «найбільш відповідальним етапом життя». 

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Теги: Верховна Рада прокурор інтернет Володимир Зеленський президент звільнення Андрій Костін

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