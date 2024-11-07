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Тривога через перемогу Трампа. Соратник Зеленського дав пораду українцям

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Тривога через перемогу Трампа. Соратник Зеленського дав пораду українцям
За республіканця Дональда Трампа проголосували на виборах 295 виборників
фото з відкритих джерел

Потураєв: Трамп чітко сказав, що зробить пропозиції обом сторонам, і якщо Путін на пропозицію не погодиться, йому буде непереливки

Україні потрібно перестати постійно сподіватися на когось, натомість варто працювати з тими політиками, які є тут і зараз. Про це заявив голова української делегації у складі делегації Парламентської асамблеї ОБСЄ та народний депутат Микита Потураєв в інтерв'ю «Главкому», коментуючи результати виборів у США

За словами Потураєва, ключова проблема українців полягає в тому, вони постійно перебувають на емоційних гойдалках «зрада-перемога». Він зазначив, що громадянам варто «перестати шукати таємні сенси, де їх немає».

«Війна вже мала виховати в нас дорослість. І не треба зайвий раз шукати потаємних смислів там, де їх нема. Трамп чітко сказав свого часу, що зробить пропозиції обом сторонам, і якщо Путін на пропозицію не погодиться, то йому буде непереливки. Якщо Трамп забезпечить Україну всім, аби вона перемогла, це ж буде зовсім непогано», – зазначив він.

Нардеп наголошує, що після виборів у США українській владі доведеться наново налаштовувати зв'язки з Адміністрацією американського президента та новими конгресменами.

«Звісно, владі доведеться наново налаштовувати зв'язки не лише з новою президентською адміністрацією, складу якої ми поки не знаємо, а й з новими конгресменами, багато з яких взагалі нічого не знають про Україну. Це і для Офісу президента задача, і для МЗС, і для посольства, і для депутатського корпусу. Наше завдання зараз – з холодною головою спокійно чекати остаточного підбиття підсумків і спокійно починати розмовляти з новими людьми», – каже Потураєв.

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 295 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 226 голосів виборників.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Український лідер зазначив, що їхня бесіда була продуктивною, і між ними досягнуті певні домовленості.

Зазначимо, що вибори у США відбуваються у два етапи. 5 листопада відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня пройде голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія. Голоси виборців будуть передані до Конгресу США для підрахунку 6 січня 2025 року. Для перемоги кандидатам необхідно набрати щонайменше 270 голосів виборців.

До слова, The Wall Street Journal зазначає, що перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали опитування. Він повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців.

Проте повернення Трампа було б неможливим без політичних провалів адміністрації Байдена та демократів у Конгресі. Він переміг, тому що президент Байден не зміг забезпечити єдність і процвітання, які він обіцяв, і тому, що за чотири роки виборці розчарувалися в результатах його прогресивної політики.

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Теги: Дональд Трамп Микита Потураєв депутат вибори у США війна

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