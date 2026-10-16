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Навчання дітей під час тривог: депутат запросив міністра освіти до школи

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Навчання дітей під час тривог: депутат запросив міністра освіти до школи
Міністр освіти і науки Андрій Бутенко пояснив особливості організації навчання під час повітряних тривог
Фото: МОН, ілюстративне

Парламентар запропонував очільнику МОН особисто перевірити, в яких умовах школярі здобувають освіту під час повітряних тривог

Під час засідання Верховної Ради народний депутат запропонував міністру освіти і науки Андрію Бутенку разом відвідати столичні школи під час повітряної тривоги. У відповідь посадовець пояснив, хто визначає формат занять та відповідає за організацію освітнього процесу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію парламенту.

Дмитро Разумков розповів, що напередодні забирав дитину зі школи під час повітряної тривоги. Він запропонував міністру наступного тижня особисто перевірити, в яких умовах перебувають учні, та оцінити можливості закладів продовжувати навчання.

«Давайте з вами домовимось наступного тижня пройтись по школах, щоб ви подивилися, в яких умовах діти навчаються під час повітряної тривоги. Визначайте час, коли. Ми разом і визначимося, чи можна отримати нормальні знання в тих умовах», – звернувся парламентар до Бутенка.

Міністр подякував за запрошення та наголосив, що питання організації занять в умовах постійної небезпеки потребує спільних рішень.

За словами Бутенка, наразі немає єдиного підходу, який однаково підходив би всім школам. Частина закладів може продовжувати уроки в укриттях, тоді як інші змушені переходити на дистанційний формат.

«Що таке змішаний формат? Це коли частина дітей перебуває в укритті, якщо воно є, частина дітей вчиться дистанційно. Саме за організацію конкретної школи відповідає її адміністрація і управління освіти», – пояснив очільник МОН.

Він додав, що освітнє відомство запропонувало кілька сценаріїв роботи закладів, однак остаточні рішення мають враховувати місцеві умови та безпеку учнів.

Бутенко також звернув увагу на ситуацію в Києві. За його словами, Державна служба якості освіти перевірятиме виконання ухвалених рішень, а результати мають оприлюднити після завершення відповідної роботи.

Як школи працюватимуть під час тривалих тривог

Нагадаємо, 15 жовтня уряд змінив правила організації навчання під час тривалих повітряних тривог. Заклади зможуть поєднувати уроки в укриттях із дистанційними заняттями залежно від безпекової ситуації та наявних приміщень. 

Раніше міністр освіти пояснив можливість скорочення тривалості уроків. Йдеться не про загальний перехід на 35-хвилинні заняття, а про адаптацію розкладу, зокрема після тривалого перебування дітей в укриттях.

До слова, у вересні «Главком» писав про проблеми з організацією навчання у столичних школах. Через тривалі повітряні тривоги та нестачу місць у сховищах частина учнів змушена навчатися дистанційно, тоді як інші відвідують заняття за змінним графіком.

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Теги: міністр навчання школярі тривога МОН

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