Атака безпілотників на Москву і висадка ЗСУ на лівому березі Херсонщини: головне за ніч

У російській столиці лунали вибухи

Цієї ночі росіяни нібито збили на околицях Москви два безпілотники. Крім того, кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Покровську зросла до дев’яти. Між тим, Збройні сили України здійснили обмежений рейд через Дніпро і висадилися на лівому березі Херсонщини. Між тим, незабаром Сполучені Штати Америки анонсують передачу Україні нового озброєння у межах чергового пакету військової допомоги. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 9 серпня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Атака безпілотників на Москву

У ніч на 9 серпня російські сили протиповітряної оборони нібито збили на околицях столиці РФ два бойові безпілотники. Про це заявив мер Москви Сергій Собянін.

«Була спроба прольоту на місто двох бойових безпілотників. Обидва збиті ППО. Один – у районі Домодєдово, другий – у районі Мінського шосе», – сказав він.

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Інформації про постраждалих від падіння уламків наразі немає.

Від ракетного удару по Покровську вже дев’ятеро загиблих

Унаслідок учорашнього ракетного удару росіян по Покровську загинули дев’ятеро людей, ще 82 – поранені. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

«Сьогодні вже в другій половині дня завершилися рятувальні роботи в Покровську на Донеччині після вчорашнього ракетного удару російських терористів. Дев’ять людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. 82 людини поранено. Усім надається необхідна допомога. Серед поранених – двоє дітей, обидва хлопці, один із них – у важкому стані. Його звати Микита, всього лише 11 років дитині, учень 6-го класу школи. Бажаю якнайшвидшого одужання всім, хто постраждав від цієї чергової російської підлості», – заявив глава держави.

ЗСУ висадилися на лівому березі Херсонщини

Збройні сили України здійснили обмежений рейд через Дніпро і висадилися на лівому березі Херсонської області. Хоча досі неясно, чи вдалося українським військовим закріпитися там. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Низка російських військових блогерів повідомила, що українські сили висадили до семи катерів, кожен із яких перевозив приблизно шість-сім осіб, на східному березі Дніпра в районі населеного пункту Козачі Лагері. Наші захисники прорвали там оборону вглиб до 800 метрів.

Rheinmetall купив у Бельгії пів сотні танків Leopard 1 для України

Німецький збройовий концерн Rheinmetall придбав у бельгійської компанії OIP Land Systems 50 танків Leopard 1. Про це повідомило видання Handelsblatt.

Приблизно 30 із 50 придбаних танків компанія відремонтує і відправить в Україну.

Байден дав «зелене світло» на навчання українців на F-16

Президент США Джо Байден схвалив навчання українських пілотів на F-16, але процесом керують Данія та Нідерланди. Так заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх прокоментувала нещодавнє повідомлення про готовність до тренувань першої групи українських військових.

Водночас, за її словами, з американського боку досі немає офіційних заяв щодо деталей майбутніх навчань.