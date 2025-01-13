НАЗК завершило перевірку статків нардепа Жупанина: найбільші питання – до заощаджень дружини (документ)

«У НАЗК встановили, що легальні доходи Жупаниної з 1998 по 2023 рік становлять всього 235 тис. грн»

НАЗК не знає, звідки у дружини нардепа Жупанина сотні тисяч доларів та фунтів, – висновок

НАЗК завершило повну перевірку декларації про доходи народного депутата від «Слуги народу» Андрія Жупанина та виявила низку неточностей. Також у НАЗК констатували, що сотні тисяч доларів та фунтів стерлінгів, записаних на дружину політика Богдану Жупанину, мають невідоме походження, йдеться у висновку Агентства.

Зокрема, у НАЗК встановили, що легальні доходи Жупаниної з 1998 по 2023 рік становлять всього 235 тис. грн. Однак, за декларацією Жупанина, на неї записані: 1500 000 грн, 182 000 доларів, 195 000 євро і 130 000 фунтів стерлінгів у готівці. З посиланням на слова Жупаниної, НАЗК вказує, що ці кошти нібито набуті нею до заміжжя, завдяки бізнесу батька.

Водночас НАЗК додає, що «перевірити достовірність цих відомостей під час перевірки не вдалося». Попри те, що Жупанини не змогли підтвердити легальність походження сотень тисяч доларів, євро та фунтів й не вказали точний час їх набуття, НАЗК вказало, що ознак «незаконного збагачення» у депутата не бачать.

Нагадаємо, НАБУ перевіряє дані розслідування Bihus.Info: «Дружина нардепа Жупанина «спалила» його на відпочинку в Лондоні», що було опубліковане 22 липня 2024 року.

В межах цього розслідування журналісти виявили, що Андрій Жупанин досить часто відвідує британську столицю, де проводить час з дружиною, відвідує музеї та ресторани й проживає в елітних апартаментах орієнтовною вартістю понад 5 000 фунтів стерлінгів на місяць.