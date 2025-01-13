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НАЗК завершило перевірку статків нардепа Жупанина: найбільші питання – до заощаджень дружини (документ)

Христина Жиренко
glavcom.ua
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НАЗК завершило перевірку статків нардепа Жупанина: найбільші питання – до заощаджень дружини (документ)
«У НАЗК встановили, що легальні доходи Жупаниної з 1998 по 2023 рік становлять всього 235 тис. грн»

НАЗК не знає, звідки у дружини нардепа Жупанина сотні тисяч доларів та фунтів, – висновок

НАЗК завершило повну перевірку декларації про доходи народного депутата від «Слуги народу» Андрія Жупанина та виявила низку неточностей. Також у НАЗК констатували, що сотні тисяч доларів та фунтів стерлінгів, записаних на дружину політика Богдану Жупанину, мають невідоме походження, йдеться у висновку Агентства.

Зокрема, у НАЗК встановили, що легальні доходи Жупаниної з 1998 по 2023 рік становлять всього 235 тис. грн. Однак, за декларацією Жупанина, на неї записані: 1500 000 грн, 182 000 доларів, 195 000 євро і 130 000 фунтів стерлінгів у готівці. З посиланням на слова Жупаниної, НАЗК вказує, що ці кошти нібито набуті нею до заміжжя, завдяки бізнесу батька.

НАЗК завершило перевірку статків нардепа Жупанина: найбільші питання – до заощаджень дружини (документ) фото 1

Водночас НАЗК додає, що «перевірити достовірність цих відомостей під час перевірки не вдалося». Попри те, що Жупанини не змогли підтвердити легальність походження сотень тисяч доларів, євро та фунтів й не вказали точний час їх набуття, НАЗК вказало, що ознак «незаконного збагачення» у депутата не бачать.

Нагадаємо, НАБУ перевіряє дані розслідування Bihus.Info: «Дружина нардепа Жупанина «спалила» його на відпочинку в Лондоні», що було опубліковане 22 липня 2024 року.

В межах цього розслідування журналісти виявили, що Андрій Жупанин досить часто відвідує британську столицю, де проводить час з дружиною, відвідує музеї та ресторани й проживає в елітних апартаментах орієнтовною вартістю понад 5 000 фунтів стерлінгів на місяць.

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Теги: депутат політика НАЗК

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