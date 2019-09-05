Німеччина відреагувала на старт роботи Антикорупційного суду в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

5 вересня Антикорупційний суд України розпочав роботу

У посольстві підкреслили, що збереження доброчесності, незалежності і працездатності ВАКС має велике значення для юстиції

Посольство Німеччини в Україні заявило, що вітає початок роботи Вищого антикорупційного суду України.

Про це сказано в повідомленні дипломатичного відомства в Twitter.

У посольстві підкреслили, що збереження доброчесності, незалежності і працездатності ВАКС має велике значення для юстиції.

Щиро вітаємо із сьогоднішнім стартом роботи Вищого Антикорупційного суду! Бажаємо Голові суду Танасевич та всім суддям мужності, витримки та того успіху, котрого населення так довго та наполегливо добивалося. 1/2 — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) 5 сентября 2019 г.

Як повідомлялось, у четвер, 5 вересня, Антикорупційний суд розпочав роботу.

Цього ж дня Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Вищого антикорупційний суду першу справу.

Очільницею Вищого антикорупційного суду стала Олена Танасевич, а її заступником – Євген Крук. Термін перебування на цих посадах – три роки.

Склад суду - 38 суддів, з них 11 працюють в Апеляційній палаті суді.

Президент Володимир Зеленський заявив, що допоможе Вищому антикорупційному суду позбутися справ дрібних чиновників і працювати над притягненням до відповідальності справді великих корупціонерів.

На початку липня Антикорупційний суд отримав будівлю в Києві.