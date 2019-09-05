  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Німеччина відреагувала на старт роботи Антикорупційного суду в Україні

    • Розсилка
    5 вересня&nbsp;Антикорупційний суд України розпочав роботу - Німеччина відреагувала на старт роботи Антикорупційного суду в Україні
    5 вересня Антикорупційний суд України розпочав роботу

    У посольстві підкреслили, що збереження доброчесності, незалежності і працездатності ВАКС має велике значення для юстиції

    Посольство Німеччини в Україні заявило, що вітає початок роботи Вищого антикорупційного суду України.

    Про це сказано в повідомленні дипломатичного відомства в Twitter.

    У посольстві підкреслили, що збереження доброчесності, незалежності і працездатності ВАКС має велике значення для юстиції.

    Як повідомлялось, у четвер, 5 вересня, Антикорупційний суд розпочав роботу.

    Цього ж дня Спеціалізована антикорупційна прокуратура передала до Вищого антикорупційний суду першу справу.

    Очільницею Вищого антикорупційного суду стала Олена Танасевич, а її заступником – Євген Крук. Термін перебування на цих посадах – три роки.

    Склад суду - 38 суддів, з них 11 працюють в Апеляційній палаті суді.

    Президент Володимир Зеленський заявив, що допоможе Вищому антикорупційному суду позбутися справ дрібних чиновників і працювати над притягненням до відповідальності справді великих корупціонерів.

    На початку липня Антикорупційний суд отримав будівлю в Києві.

    Читайте також: 
    суд Німеччина Україна Антикорупційний суд правосуддя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ