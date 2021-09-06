Новини 6 вересня за хвилину

Зеленський подякував США за двопартійну та двопалатну підтримку України й зусилля, які були докладені у протидії агресії з боку Російської Федерації

Зеленський подякував США за двопартійну та двопалатну підтримку України й зусилля, які були докладені у протидії агресії з боку Російської Федерації

«Главком» зібрав найважливіші новини 6 вересня

Президент Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з делегацією Конгресу США. Під час розмови сторони порушили низку питань, серед яких було й збереження санкційного тиску на «Північний потік – 2».

Зеленський подякував США за двопартійну та двопалатну підтримку України й зусилля, які були докладені у протидії агресії з боку Російської Федерації.

Нагадаємо, сьогодні оператор будівництва газопроводу «Північний потік – 2» оголосив про зварювання останньої труби в Балтійському морі. Також очільник російського МЗС Лавров заявив, що за кілька днів відбудеться запуск «Північного потоку– 2».

В Україні посилять карантин

Міністерство охорони здоров’я подало подання Кабміну щодо переведення України в «жовту» зону карантину. Очікується, що карантин посилять з 13 вересня, повідомив міністр охорони здоров’я Олег Ляшко. Зі слів міністра, сьогодні Україна перевищила індикатори, які можуть перенести країну з «зеленої» в «жовту» зону.

Тим часом головний санітарний лікар вважає, що Україні уникнути локдауну не вдасться. Але його очікувати можна не раніше листопада. Також влада Києва спростувала введення локдауну у вересні.

У Bellingcat повідомили, коли вийде фільм-розслідування про «вагнерівців»

Розслідування про «вагнерівців», яких розробляли українські спецслужби, вийде у декількох форматах, у тому числі як кінофільм у співпраці з Голлівудом. Вихід фільму запланований на початок наступного року, текстові розслідування CNN опублікує вже у вересні. Про це розповів журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв. Також у Bellingcat заявили, що СБУ привласнила результати розслідування Bellingcat у справі МН17.

Нагадаємо, що в липні 2020 року стало відомо про зрив українською спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК «Вагнер», які воювали на Донбасі. У ЗМІ з’явилась інформація про те, що зливом спецоперації, організованої спецслужбами трьох країн, займались українські чиновники.

Шахтарі з окупованого Донбасу масово їдуть на роботу у РФ

17,3 тис. працівників вугільної галузі з окупованих Росією районів Луганської та Донецької областей змушені були виїхати на роботу до РФ, повідомила Східна правозахисна група. Це повязано з тим, що на вугільних підприємствах окупованої частини Донбасу заробітну плату отримують із значними затримками; в окупації люди не мають можливості стягнути заборгованість по заробітній платі у судовому порядку; умови праці шахтарів в ОРДЛО – жахливі.

Нагадаємо, російський промисловий холдинг «Колмар» (видобуток вігілля у якутській Республіці Саха, РФ) перевіз 2 тис. шахтарів і їхні родини з окупованої Росією частини Донбасу до Якутії. Крім того, з вересня молодь у віці 18-27 в ОРДЛО забиратимуть на «строкову службу» у незаконні збройні формування, фінансовані РФ.

Російські окупанти заарештували заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу

Підконтрольний Кремлю «суд» в окупованому РФ Сімферополі заарештував заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова на два місяці. Перед тим Офіс генерального прокурора України повідомив, що Джелялова катували. Як відомо, 4 вересня у селі Первомайське Сімферопольського району Криму відбувся обшук у Нарімана Джелялова – кримськотатарського політика, викладача, політолога і журналіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу.

Як відомо, США закликають Росію звільнити першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу та інших людей, затриманих 3 і 4 вересня в окупованому Криму.

28 тисяч хасидів в Умані, є перші порушення

Станом на ранок 6 вересня в Умані зареєструвалися 27 757 хасидів із десяти країн світу. Поруч із меморіальним комплексом рятувальники цілодобово забезпечують безпеку прочан, повідомила ДСНС. Раніше до Умані прибули понад 600 працівників поліції та понад 200 військовослужбовців Національної гвардії. Вони будуть забезпечувати громадський порядок та безпеку під час святкування єврейського Нового року (Рош га-Шана).

Також до Умані також приїхали 11 поліцейських з Ізраїлю, які спільно з українськими правоохоронцями нестимуть службу в місцях компактного проживання та паломництва хасидів. Тим часом МОЗ Ізраїля заявив, що вакциновані двома та трьома дозами від коронавірусу теж помирають.