Уряд звільнив заступника міністра економіки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Уряд звільнив заступника міністра економіки
Телюпа координував політику «Зроблено в Україні»
фото: delo.ua

Андрій Телюпа став заступником міністра економіки у серпні 2024 року

Кабінет міністрів звільнив Андрія Телюпу з посади заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на розпорядження уряду №1425.

Зазначається, що Телюпа звільнений за власним бажанням. На посаді він забезпечував функціональне спрямування, координацію та контроль роботи департаменту промислової політики, департаменту фінансової політики та страхування воєнних ризиків та департаменту сфери публічних закупівель.

Уряд призначив Андрія Телюпу заступником міністра економіки в серпні 2024 року. З січня 2022 року по серпень 2024 року Телюпа був директором департаменту закупівель Національного банку України. А з березня 2021 по січень 2022 року працював директором Офісу трансформації закупівель в АТ «Укрзалізниця».

З квітня 2020 по березень 2021 року обіймав посаду директора департаменту тендерних процедур АТ «Укрзалізниця», де координував роботу 47 тендерних комітетів і 85 уповноважених осіб, забезпечував ефективність закупівельних процесів та співпрацював із державними органами.

Крім того, з жовтня 2017-го до травня 2020 року Телюпа працював керівником проєктів реформ у команді підтримки реформ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Раніше був виконавчим директором у компанії MV Group (2014-2017), де займався оптимізацією роботи компаній у галузі міжнародної торгівлі та консалтингом у сфері зовнішньоекономічної діяльності. До цього обіймав посаду виконавчого директора у компанії Gross Group Kiev (2010-2014), де керував роботою компанії у галузі міжнародної торгівлі та здійснював консалтинг у сфері закупівель.

