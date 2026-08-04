Очільник Агентства відновлення, який йде у відставку, назвав кандидата на свою посаду

Фаворитом досі вважався міський голова Маріуполя Вадим Бойченко

На посаду керівника Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, яка найближчим часом стане вакантною, претендує міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. Це в інтерв’ю «Главкому» підтвердив нинішній керівник Агентства Сергій Сухомлин.

Він зазначив, що вже провів зустріч із Бойченком у своєму робочому кабінеті, «говорили кілька годин».

«Знаю Вадима багато років. Знаю, як успішного мера, разом брали участь як мери Житомира і Маріуполя в Антикорупційній ініціативі Європейського Союзу в Україні (EUACI)», – зауважив Сухомлин.

Високопосадовець зазначив: якщо кінцевий вибір впаде на Бойченка чи на іншого достойного претендента, то він готовий скільки буде необхідно бути поруч і передавати справи.

«Стосовно кандидатури Вадима Бойченка… У мене вже поменшало оптимізму, що він буде заходити (на посаду, – «Главком»). Уже не бачу цього», – зазначив Сергій Сухомлин.

Як повідомляв «Главком», керівник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин іде із займаної посади. Він уже написав відповідну заяву за власним бажанням. Додамо, що на початку жовтня 2024 року Сергій Сухомлин обійняв посаду голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури. До цього він з 2016 року працював міським головою Житомира.

Нагадаємо, що 16 липня парламент проголосував за нового прем’єр-міністра Сергія Корецького і новий склад Кабінету міністрів.