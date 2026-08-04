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Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів посилення української ППО

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський обговорив із прем'єром Нідерландів посилення української ППО
Роб Єттен та Володимир Зеленський провели розмову
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Зеленський заявив, що ракети для систем ППО залишаються пріоритетом

У вівторок, 4 серпня, президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Говорили з прем'єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном. Вдячний за увагу до України й готовність допомагати. Поінформував Роба про нещодавні російські удари по наших містах і громадах та вдячний йому за щирі слова співчуття і підтримки. Фактично щодня росіяни завдають ударів по наших людях і не шкодують балістики, щоб руйнувати життя», – йдеться у повідомленні.

Зеленський заявив, що ракети для систем ППО залишаються пріоритетом. За його словами, з прем'єр-міністром обговорили, як Нідерланди можуть допомогти посилити український захист зараз і під час підготовки до зими. Він також зазначив, що Україна високо цінує готовність нідерландської сторони працювати над пошуком відповідних рішень.

«Говорили й про ситуацію в дипломатії та зустрічі у Вашингтоні минулого тижня. Також обговорили інтеграцію України до Євросоюзу, роботу над відкриттям іще чотирьох переговорних кластерів та розширення загалом. Дякую!», – наголосив Зеленський.

До слова, після візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона Україна розпочала переговори з іншими країнами-партнерами щодо отримання додаткових ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом українська сторона не отримала конкретних зобов'язань щодо нових поставок через дефіцит таких ракет.

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Теги: Нідерланди Володимир Зеленський системи ППО

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