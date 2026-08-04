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Розширено права військових, які пішли на службу за умовно-достроковим звільненням

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Розширено права військових, які пішли на службу за умовно-достроковим звільненням
Військові з числа колишніх засуджених отримали право на щорічні відпустки тривалістю 15 днів
колаж: Міноборони

Закон підписав президент України

Розширено права військових, які за процедурою умовно-дострокового звільнення стали на захист України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони.

Українські військові, які були умовно-достроково звільнені від відбування покарання для проходження військової служби за контрактом, отримали право на щорічні відпустки, переведення між підрозділами ЗСУ, а також більше підстав для звільнення. Відповідний закон підписав президент України Володимир Зеленський.

«Завдяки цим змінам держава закриває окремі прогалини у регулюванні особливостей проходження військової служби, що звужують обсяг прав таких захисників», – йдеться у повідомленні.

До ухвалення нового закону військовослужбовці мали право лише на відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин (тривалістю не більше 10 днів) і відпустки на лікування. Відтепер для них доступні також інші види відпусток. 

Нагадаємо, Міністерство оборони України нагадало про наближення завершення програми спрощеного повернення на військову службу після самовільного залишення частини (СЗЧ). Подати рапорт за спеціальною процедурою можна лише до 20 вересня.

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Теги: Міноборони військові

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