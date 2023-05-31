Снарядний голод РФ: Кремль вигадав нову заборону для громадян

Заборона діятиме до 31 грудня 2023 року

Уряд Росії ввів тимчасову заборону вивезення з країни патронів і гільз для патронів. Про це повідомляє пресслужба уряду Росії.

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Заборона на вивезення поширюється на патрони для цивільної та службової нарізної зброї, а також гільзи для набоїв до нарізної вогнепальної зброї певних калібрів.

При цьому не забороняється вивозити патрони та гільзи для забезпечення діяльності російської армії. Повідомляється, що рішення нібито спрямоване на захист інтересів країни.

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Заборона діятиме до 31 грудня 2023 року.

Нагадаємо, кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян знайшла рецепт, за допомогою якого можна вгамувати снарядний голод в Росії. Вона запропонувала росіянам після роботи ще на дві години ставати за станки, щоб допомогти промисловості РФ.

Як повідомлялося, найманці російської приватної компанії «Вагнер», що воюють в Україні, на початку року зіткнулися зі «снарядним голодом». Засновник ПВК Євген Пригожин звинуватив міністерство оборони у тому, що воно не постачає бойовикам у Бахмуті достатню кількість боєприпасів. Через це, за його словами, втрати зросли у кілька разів.