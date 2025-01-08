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Зеленський відвідає засідання контактної групи «Рамштайн»

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський відвідає засідання контактної групи «Рамштайн»
Президент України подякував кожному, хто допомагає Україні
фото: Офіс президента України

Зеленський: Ключове для України – продовжити посилювати нашу ППО, дати Україні змогу щонайменше відігнати від наших міст, від наших кордонів російську військову авіацію

Президент України Володимир Зеленський заявив, що буде присутнім на засіданні контактної групи «Рамштайн». Про це очільник держави повідомив у своєму вечірньому зверненні.  

«Завтра буду на зустрічі у форматі «Рамштайн», заплановані також перемовини з партнерами на рівні міністрів оборони та військових командувачів. Міністр оборони України Умєров уже у Німеччині й почав перші зустрічі. Ключове для України – продовжити посилювати нашу ППО, дати Україні змогу щонайменше відігнати від наших міст, від наших кордонів російську військову авіацію», – сказав Зеленський. 

За словами президента, це реально, якщо партнери зараз усе ж таки реалізують домовленості, які вже давно обговорюються.

«Я вдячний кожному, хто допомагає Україні. Звичайно, ми будемо обговорювати з партнерами й те, як наші оборонні коаліції продовжать працювати у 25-му році. Європа має тільки один вибір – і це історичний вибір – стати сильнішою, стати самостійнішою, більше покладатися на себе. Треба бути дорослими в цьому світі й бути готовими зробити свій європейський внесок у глобальну безпеку. Це буде правильно для всіх у Європі», – заявив Зеленський.

Також сьогодні президент заслухав доповідь Головкома Сирського щодо далекобійних ударів українських військ, щодо роботи армії проти російської військової логістики, їхніх військових об’єктів. Зеленський подякував «кожному воїну за влучність».

Повідомив Зеленський і про розмову з президенткою Молдови Санду.

«Звичайно, що найголовніше – це допомогти Молдові пройти складний період енергетичних викликів, не дати Москві розпалити соціальну напругу. Вся теперішня енергетична ситуація в Молдові, і зокрема на лівому березі Дністра, – це намагання Росії зманіпулювати енергоресурсами проти влади в Молдові», – сказав президент.

Зеленський заявив, що України готова допомогти Молдові, зокрема, вугіллям. За йоо словами, дуже важливо зберегти стабільність і дати всім людям у Молдові умови, щоб жити спокійно та працювати на свою країну, на подолання бідності та на спільний наш рух у Євросоюз. 

Нагадаємо, Володимир Зеленський сьогодні, восьмого січня, провів розмову з еміром Катару шейхом Тамімом бін Хамадом Аль Тані.  

За словами Зеленського, він висловив вдячність за участь Катару в Саміті миру та високо оцінив його роль у поверненні 53 українських дітей, яких примусово вивезла Росія. Також Катар надав дітям необхідну медичну та психологічну допомогу.

Президент України та емір Катару домовилися далі працювати над поверненням інших українських дітей, викрадених РФ.

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Теги: Володимир Зеленський Європа міністр

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