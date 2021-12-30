  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Розпочалася телефонна розмова Путіна та Байдена

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Телефонна розмова Байдена і Путіна відбувається за ініціативою Росії - Розпочалася телефонна розмова Путіна та Байдена
    Телефонна розмова Байдена і Путіна відбувається за ініціативою Росії
    фото: Reuters

    Телефонні переговори відбуваються за ініціативою Путіна

    Телефонна розмова 30 грудня між президентами США та РФ Джо Байденом та Володимиром Путіним розпочалася о 22:35 за київським часом. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на представника Білого дому.

    «Телефонна бесіда президента Байдена з президентом Путіним почалася о 15:35 за часом східного узбережжя США (22:35 за київським часом, – ред.», – повідомили в преспулі Білого дому.

    Як пише The Washington Post, під час телефонної розмови у четвер, 30 грудня, президент США Джо Байден планує повідомити російському президенту Володимиру Путіну, що, хоча Сполучені Штати готові діяти дипломатично, вони також готові відповісти на вторгнення в Україну економічними санкціями, посиленням НАТО та сприянням українським зусиллям із самооборони.

    Раніше деталі переговорів озвучив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

    «Це буде продовження обговорення, яке було розпочато по ВКЗ (відеоконференцзв'язку, 7 грудня – ред.), і плюс до цього – обговорення низки актуальних питань, пов'язаних із тими переговорами, які 10, 11, 12 (січня) відбуватимуться», – сказав Пєсков.

    Переговори відбуваються за ініціативою Путіна. Жодної публічної частини не передбачено.

    За словами прессекретаря, з моменту минулої розмови президентів Росії та США, що відбулася 7 грудня, російська сторона, «як і було обіцяно», сформулювала «свою позицію», що була викладена у проєктах двох документів, доведених до відома і Вашингтона, та європейських столиць.

    Нагадаємо, напередодні Путін попросив Байдена про термінові переговори.

    Зазначимо, Байден після розмови із Путіним переговорить із Зеленським.

    Як відомо, 29 грудня у РФ відбулась зустріч Путіна і Лукашенка. Диктатори заявили про плани провести спільні військові навчання на території Білорусі у 2022 році.

    Читайте також:
    Теги: США Джозеф Байден Путін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Розпочалася телефонна розмова Путіна та Байдена