Кремль розкрив деталі сьогоднішніх перемовин Путіна і Байдена

Переговори відбудуться за ініціативою Путіна

Телефонна розмова 30 грудня між президентами США та РФ Джо Байденом та Володимиром Путіним відбудеться за ініціативою Росії та розпочнеться о 22:30 за київським часом. Деталі переговорів озвучив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, пише «Интерфакс».

«Це буде продовження обговорення, яке було розпочато по ВКЗ (відеоконференцзв'язку, 7 грудня – ред.), і плюс до цього – обговорення низки актуальних питань, пов'язаних із тими переговорами, які 10, 11, 12 (січня) відбуватимуться», – сказав Пєсков.

Він нагадав, що переговори відбудуться за ініціативою Путіна, і наголосив, що це буде телефонна розмова двох президентів, тому жодної публічної частини не передбачено.

За словами прессекретаря, з моменту минулої розмови президентів Росії та США, що відбулася 7 грудня, російська сторона, «як і було обіцяно», сформулювала «свою позицію», що була викладена у проєктах двох документів, доведених до відома і Вашингтона, та європейських столиць.

«Тому зараз, на наш погляд, з погляду президента Путіна, назріла потреба ще в одній телефонній розмові, яка передувала б початок переговорів вищезгаданих… Будь-які переговори ведуться з однією-єдиною метою – досягти компромісу з урахуванням принципових позицій один одного», – заявив Пєсков.

Нагадаємо, напередодні Путін попросив Байдена про термінові переговори.

Зазначимо, Байден після розмови із Путіним переговорить із Зеленським.

Як відомо, 29 грудня у РФ відбулась зустріч Путіна і Лукашенка. Диктатори заявили про плани провести спільні військові навчання на території Білорусі у 2022 році.