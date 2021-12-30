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    Кремль розкрив деталі сьогоднішніх перемовин Путіна і Байдена

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    7 грудня лідери США та РФ провели перемовини по відеоконференцзв'язку - Кремль розкрив деталі сьогоднішніх перемовин Путіна і Байдена
    7 грудня лідери США та РФ провели перемовини по відеоконференцзв'язку
    фото: The White House

    Переговори відбудуться за ініціативою Путіна

    Телефонна розмова 30 грудня між президентами США та РФ Джо Байденом та Володимиром Путіним відбудеться за ініціативою Росії та розпочнеться о 22:30 за київським часом. Деталі переговорів озвучив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, пише «Интерфакс».

    «Це буде продовження обговорення, яке було розпочато по ВКЗ (відеоконференцзв'язку, 7 грудня – ред.), і плюс до цього – обговорення низки актуальних питань, пов'язаних із тими переговорами, які 10, 11, 12 (січня) відбуватимуться», – сказав Пєсков.

    Він нагадав, що переговори відбудуться за ініціативою Путіна, і наголосив, що це буде телефонна розмова двох президентів, тому жодної публічної частини не передбачено.

    За словами прессекретаря, з моменту минулої розмови президентів Росії та США, що відбулася 7 грудня, російська сторона, «як і було обіцяно», сформулювала «свою позицію», що була викладена у проєктах двох документів, доведених до відома і Вашингтона, та європейських столиць.

    «Тому зараз, на наш погляд, з погляду президента Путіна, назріла потреба ще в одній телефонній розмові, яка передувала б початок переговорів вищезгаданих… Будь-які переговори ведуться з однією-єдиною метою – досягти компромісу з урахуванням принципових позицій один одного», – заявив Пєсков.

    Нагадаємо, напередодні Путін попросив Байдена про термінові переговори.

    Зазначимо, Байден після розмови із Путіним переговорить із Зеленським.

    Як відомо, 29 грудня у РФ відбулась зустріч Путіна і Лукашенка. Диктатори заявили про плани провести спільні військові навчання на території Білорусі у 2022 році.

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    Теги: Росія США Джозеф Байден Путін політика прессекретар
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    Кремль розкрив деталі сьогоднішніх перемовин Путіна і Байдена