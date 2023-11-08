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Першу групу українців евакуйовано з Гази

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Першу групу українців евакуйовано з Гази
43 українці успішно евакуювалися з Сектору Гази
фото: bnn.network

Евакуйовані громадяни України перебувають у безпеці в Єгипті

Першу групу українців із 43 осіб успішно евакуйовано з Сектору Гази до Єгипту. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України.

Зараз евакуйовані з Гази громадяни України перебувають у безпеці в Єгипті. Українські дипломати надають їм необхідну допомогу.

«За підсумками кропіткої дипломатичної роботи наші консули зустріли українців на КПП «Рафах», забезпечили їхнє перевезення до місця тимчасового перебування, готується подальший переліт до однієї із сусідніх з Україною країн», – йдеться в повідомленні.

За словами Ніколенка, евакуація громадян України з Сектору Гази продовжується. Нині активно задіяні наші посольства в Ізраїлі та Єгипті, а також інші причетні українські відомства.

«Працюємо над вивезенням українців 8 та 9 листопада. Дозвіл на виїзд нової кількості громадян отримано», – додав речник МЗС.

Ніколенко уточнив, що евакуація відбувається виключно в межах погоджених причетними місцевими відомствами списків іноземців, враховуючи обмежену пропускну здатність КПП «Рафах».

Питання евакуації українців із Сектору Гази стоїть на особистому контролі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Нагадаємо, що Україна почала евакуацію своїх громадян із Сектору Гази. Такий процес триватиме кілька днів. 

Раніше повідомлялося, що у людей в Секторі Гази майже закінчилася їжа.

ЗМІ повідомляють, що армія Ізраїлю просунулася вглиб Гази й руйнує тунелі.

Теги: Сектор Гази українці евакуація

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