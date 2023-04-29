Заборона на імпорт агропродукції: МЗС України передало ноти Польщі та ЄС
МЗС України закликало партнерів до пошуку збалансованого рішення
28 квітня до посольства Республіки Польща в Україні та представництва ЄС в Україні були передані ноти Міністерства закордонних справ України щодо категоричної неприйнятності ситуації стосовно торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
«Такі обмеження, якими б причинами вони не обґрунтовувалися, не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС. Існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС та загалом безперешкодного транзиту усієї української продукції в інші країни як у межах, так і поза межами ЄС», – зазначив Ніколенко.
МЗС України закликало партнерів до пошуку збалансованого рішення на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та в дусі солідарності.
Нагадаємо, 28 квітня ввечері стало відомо, що Єврокомісія досягла політичної угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо агропродовольчої продукції з України
19 квітня повідомлялося, що Єврокомісія заявила про неприйнятність самостійних рішень Польщі та Угорщини про обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України.
21 квітня Польща відновила транзит української сільськогосподарської продукції до Європи, який тиждень тому було припинено через побоювання Варшави, що приплив дешевого продовольства з України завдає шкоди польським фермерам.
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