Заборона на імпорт агропродукції: МЗС України передало ноти Польщі та ЄС

Україна домагається безперешкодного транзиту усієї своєї агропродукції через ЄС до інших країн

МЗС України закликало партнерів до пошуку збалансованого рішення

28 квітня до посольства Республіки Польща в Україні та представництва ЄС в Україні були передані ноти Міністерства закордонних справ України щодо категоричної неприйнятності ситуації стосовно торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

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«Такі обмеження, якими б причинами вони не обґрунтовувалися, не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС. Існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС та загалом безперешкодного транзиту усієї української продукції в інші країни як у межах, так і поза межами ЄС», – зазначив Ніколенко.

МЗС України закликало партнерів до пошуку збалансованого рішення на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та в дусі солідарності.

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Нагадаємо, 28 квітня ввечері стало відомо, що Єврокомісія досягла політичної угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо агропродовольчої продукції з України

19 квітня повідомлялося, що Єврокомісія заявила про неприйнятність самостійних рішень Польщі та Угорщини про обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України.

21 квітня Польща відновила транзит української сільськогосподарської продукції до Європи, який тиждень тому було припинено через побоювання Варшави, що приплив дешевого продовольства з України завдає шкоди польським фермерам.