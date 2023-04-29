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Заборона на імпорт агропродукції: МЗС України передало ноти Польщі та ЄС

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Заборона на імпорт агропродукції: МЗС України передало ноти Польщі та ЄС
Україна домагається безперешкодного транзиту усієї своєї агропродукції через ЄС до інших країн
фото з відкритих джерел

МЗС України закликало партнерів до пошуку збалансованого рішення

28 квітня до посольства Республіки Польща в Україні та представництва ЄС в Україні були передані ноти Міністерства закордонних справ України щодо категоричної неприйнятності ситуації стосовно торговельних обмежень на імпорт аграрної продукції. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

«Такі обмеження, якими б причинами вони не обґрунтовувалися, не відповідають Угоді про асоціацію між Україною та ЄС та принципам і нормам Єдиного ринку ЄС. Існують всі правові підстави для негайного відновлення експорту українських аграрних товарів до Польщі, Румунії, Угорщини, Словаччини та Болгарії, а також продовження безперешкодного експорту до інших держав-членів ЄС та загалом безперешкодного транзиту усієї української продукції в інші країни як у межах, так і поза межами ЄС», – зазначив Ніколенко.

МЗС України закликало партнерів до пошуку збалансованого рішення на основі законодавства ЄС, Угоди про асоціацію та в дусі солідарності.

Нагадаємо, 28 квітня ввечері стало відомо, що Єврокомісія досягла політичної угоди з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною щодо агропродовольчої продукції з України

19 квітня повідомлялося, що Єврокомісія заявила про неприйнятність самостійних рішень Польщі та Угорщини про обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України.

21 квітня Польща відновила транзит української сільськогосподарської продукції до Європи, який тиждень тому було припинено через побоювання Варшави, що приплив дешевого продовольства з України завдає шкоди польським фермерам.

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Теги: МЗС Польща імпорт зерно Україна Європейський союз

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