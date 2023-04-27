Кулеба зустрівся з гендиректором Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН
МЗС та ООН співпрацюють над розвитком гуманітарної програми «Зерно з України»
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з генеральним директором Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Цюй Дунюєм.
Про це повідомили в МЗС України.
Як зазначається, сторони обговорили можливості надання технічної підтримки для сприяння експорту продовольства з України та підтримку розвитку гуманітарної програми «Зерно з України».
У ході зустрічі Кулеба закликав Продовольчу та сільськогосподарську організацію ООН докласти максимальних зусиль для забезпечення подальшого функціонування Чорноморської зернової ініціативи.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський і Голова КНР Сі Цзіньпін під час телефонної розмови обговорили питання реалізації програми «Зерно з України».
Зеленський поінформував співрозмовника про реалізацію цієх глобальної гуманітарної програми. Сторони висловили спільну підтримку необхідності належної імплементації та продовження дії Чорноморської зернової ініціативи.
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