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Кулеба зустрівся з гендиректором Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Кулеба зустрівся з гендиректором Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та гендиректор Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Цюй Дунюй
фото мзс

МЗС та ООН співпрацюють над розвитком гуманітарної програми «Зерно з України»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з генеральним директором Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Цюй Дунюєм.

Про це повідомили в МЗС України.

Як зазначається, сторони обговорили можливості надання технічної підтримки для сприяння експорту продовольства з України та підтримку розвитку гуманітарної програми «Зерно з України».

У ході зустрічі Кулеба закликав Продовольчу та сільськогосподарську організацію ООН докласти максимальних зусиль для забезпечення подальшого функціонування Чорноморської зернової ініціативи.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський і Голова КНР Сі Цзіньпін під час телефонної розмови обговорили питання реалізації програми «Зерно з України». 

Зеленський поінформував співрозмовника про реалізацію цієх глобальної гуманітарної програми. Сторони висловили спільну підтримку необхідності належної імплементації та продовження дії Чорноморської зернової ініціативи.

Теги: МЗС ООН зерно Дмитро Кулеба

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