Кулеба зустрівся з гендиректором Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та гендиректор Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Цюй Дунюй

МЗС та ООН співпрацюють над розвитком гуманітарної програми «Зерно з України»

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч з генеральним директором Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Цюй Дунюєм.

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Про це повідомили в МЗС України.

Як зазначається, сторони обговорили можливості надання технічної підтримки для сприяння експорту продовольства з України та підтримку розвитку гуманітарної програми «Зерно з України».

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У ході зустрічі Кулеба закликав Продовольчу та сільськогосподарську організацію ООН докласти максимальних зусиль для забезпечення подальшого функціонування Чорноморської зернової ініціативи.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський і Голова КНР Сі Цзіньпін під час телефонної розмови обговорили питання реалізації програми «Зерно з України».

Зеленський поінформував співрозмовника про реалізацію цієх глобальної гуманітарної програми. Сторони висловили спільну підтримку необхідності належної імплементації та продовження дії Чорноморської зернової ініціативи.