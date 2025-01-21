Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2025 року

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2025 року
Ситуація на фронті 21 січня
фото: Генштаб ЗСУ

Від початку минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення

Противник завдав три ракетних та 46 авіаційних ударів із застосуванням п’яти ракет та 71 КАБ, 1065 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2025 року фото 1

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку

З початку минулої доби відбулося два бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2025 року фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог вісім разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Петропавлівки, Колісниківки, Лозової та Загризового. Одне боєзіткнення триває.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2025 року фото 3

На Лиманському напрямку

15 разів ворог атакував намагаючись неподалік Надії, Новоєгорівки, Макіївки, Копанок, Невського, Тернів та в напрямку Зарічного. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2025 року фото 4

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбивали дев’ять ворожих спроб просунутись вперед поблизу населеного пункту Часів Яр та в напрямку Ступочок. Два боєзіткнення тривають дотепер.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2025 року фото 5

На Торецькому напрямку

Протягом минулої доби окупанти в районах населених пунктів Торецьк, Кримське, Диліївка, Щербинівка та Озарянівка 13 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Три атаки досі тривають.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2025 року фото 6

На Покровському напрямку

Протягом минулої доби агресор здійснив 72 штурмових та наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Єлизаветівка, Мирноград, Котлине, Надіївка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне. Шістдесят п’ять атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще сім боєзіткнень тривають.
Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території. За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 337 осіб, з них 143 — безповоротно. Знищено 13 автомобілів, три засоби супутникового зв’язку та 17 БпЛА. Окрім того, пошкоджено бойову броньовану машину та автомобіль окупантів.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2025 року фото 7

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони зупинили сім штурмових дій противника, загарбник намагався йти на позиції українських підрозділів в районі Костянтинополя, Розливу, Великої Новосілки та в напрямку Привільного.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2025 року фото 8

На Курському напрямку

11бойових зіткнень відбулося протягом минулої доби на Курському напрямку, чотири з яких тривають дотепер, крім того, ворог завдав 16 авіаційних ударів (24 КАБ) та провів 337 артилерійських обстрілів.

Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2025 року фото 9

На інших напрямках особливих змін не відбулося.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 37-ї окремої бригади морської піхоти, 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна та 71-ї окремої єгерської бригади, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому значних втрат.

Нагадаємо, триває 1063-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти Генштаб озброєння ворог Покровськ Торецьк Часів Яр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна створює вітчизняний комплекс протиповітряної оборони, який має бути не гірший за Patriot
Україна розробляє систему ППО проти «Орєшніка» – Сирський
Вчора, 08:38
РФ атакувала вночі балістикою та дронами
У Києві прогриміла серія гучних вибухів
18 сiчня, 06:00
«Україна не потребує чужих вказівок щодо того, як захищатися від країни-терориста»
Мобілізація молоді. Хто і навіщо нав’язує Україні цю дискусію?
15 сiчня, 11:07
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 9751 танк
Втрати ворога станом на 11 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
11 сiчня, 07:35
Українські військові на фронті
Лиманський фронт під загрозою. Як це вплине на хід війни?
9 сiчня, 11:25
Розпочато розслідування за статтями про перевищення повноважень та дезертирство
Десятки українських військових дезертирували під час навчань у Франції – AFP
6 сiчня, 23:15
Український військовий на блокпосту в Часовому Яру, грудень 2023 року
Бої за Часів Яр: хто нині контролює більшу частину міста
3 сiчня, 00:59
Кремль готується до нового етапу війни, і чому мир не настане найближчим часом
Перемога чи глухий кут. Що чекає на Україну та Росію у 2025 році
31 грудня, 2024, 12:01
Ворог окупував Українку на Донеччині – Deep State
Ворог окупував Українку на Донеччині – Deep State
26 грудня, 2024, 23:20

Суспільство

У Смоленській області прогриміли вибухи
У Смоленській області прогриміли вибухи
Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2025 року
Помер легендарний український енергетик Семен Поташник
Помер легендарний український енергетик Семен Поташник
Трамп роздасть українцям гроші? Центр протидії дезінформації попередив про фейк
Трамп роздасть українцям гроші? Центр протидії дезінформації попередив про фейк
10 років подвигу кіборгів. Україна вшановує памʼять захисників Донецького аеропорту
10 років подвигу кіборгів. Україна вшановує памʼять захисників Донецького аеропорту
Науковий співробітник Львівської національної галереї мистецтв. Згадаймо Дмитра Ганжу
Науковий співробітник Львівської національної галереї мистецтв. Згадаймо Дмитра Ганжу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
150K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 січня: ситуація на фронті
52K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 січня 2025
13K
Керівник ДП «Ліси України» і його оточення будує хутір у лісі на понад 80 га землі: розслідування
13K
Втрати ворога станом на 20 січня 2025 – Генштаб ЗСУ
12K
21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8969
Архітектор запропонував переселити Верховну Раду та Кабмін і пояснив, чому це важливо

Новини

21 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:13
У Києві оголошено повітряну тривогу
Вчора, 23:30
Трамп підписав перші укази на посаді президента США
Вчора, 23:03
Маск показав дивний жест під час виступу на президентському параді Трампа
Вчора, 22:48
Виступ Трампа у переддень інавгурації, смертельна аварія на Буковині: головне за ніч
Вчора, 05:50
20 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua