Карта бойових дій в Україні станом на 21 січня 2025 року

Від початку минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення

Противник завдав три ракетних та 46 авіаційних ударів із застосуванням п’яти ракет та 71 КАБ, 1065 ударів дронами-камікадзе та здійснив понад 4 тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

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Загалом від початку минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку

З початку минулої доби відбулося два бойових зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку

Ворог вісім разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій поблизу Петропавлівки, Колісниківки, Лозової та Загризового. Одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку

15 разів ворог атакував намагаючись неподалік Надії, Новоєгорівки, Макіївки, Копанок, Невського, Тернів та в напрямку Зарічного. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Краматорському напрямку

Сили оборони відбивали дев’ять ворожих спроб просунутись вперед поблизу населеного пункту Часів Яр та в напрямку Ступочок. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Торецькому напрямку

Протягом минулої доби окупанти в районах населених пунктів Торецьк, Кримське, Диліївка, Щербинівка та Озарянівка 13 разів отримали жорстку відсіч від наших захисників. Три атаки досі тривають.

На Покровському напрямку

Протягом минулої доби агресор здійснив 72 штурмових та наступальних дії. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах населених пунктів Водяне Друге, Миролюбівка, Промінь, Єлизаветівка, Мирноград, Котлине, Надіївка, Андріївка, Шевченко, Дачне, Улакли та Янтарне. Шістдесят п’ять атак на напрямку українські захисники вже відбили, ще сім боєзіткнень тривають.

Наші воїни докладають зусиль для недопущення просування противника в глибину української території. За наявною на цей час інформацією, за сьогоднішній день втрати агресора на даному напрямку склали 337 осіб, з них 143 — безповоротно. Знищено 13 автомобілів, три засоби супутникового зв’язку та 17 БпЛА. Окрім того, пошкоджено бойову броньовану машину та автомобіль окупантів.

На Новопавлівському напрямку

Сили оборони зупинили сім штурмових дій противника, загарбник намагався йти на позиції українських підрозділів в районі Костянтинополя, Розливу, Великої Новосілки та в напрямку Привільного.

На Курському напрямку

11бойових зіткнень відбулося протягом минулої доби на Курському напрямку, чотири з яких тривають дотепер, крім того, ворог завдав 16 авіаційних ударів (24 КАБ) та провів 337 артилерійських обстрілів.

На інших напрямках особливих змін не відбулося.

За професійну бойову роботу відзначено воїнів 37-ї окремої бригади морської піхоти, 14-ї бригади оперативного призначення імені Івана Богуна та 71-ї окремої єгерської бригади, які в надзвичайно складних умовах стримують атаки переважаючих сил противника, завдають йому значних втрат.

Нагадаємо, триває 1063-й день повномасштабної війни в Україні.