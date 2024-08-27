Україна у вересні представить США «план перемоги» – Зеленський

За словами Зеленського, Курщина входить в план перемоги України

Україна у вересні поділиться «планом своєї перемоги» з обома кандидатами у президенти США – Камалою Гарріс та Дональдом Трампом. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

«Курщина входить в наш план перемоги України… Один з напрямків, частина, якого вже зроблена, – це Курщина. Другий напрямок – це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Третій – потужний пакет примусу Росії до закінчення війни дипломатичним шляхом. Четвертий – економічний», – сказав він.

Президент повідомив, що план вже підготовлений.

«Справедливо, що я спочатку представлю його президенту США. Від нього залежить успіх цього плану. Дадуть нам те, що в цьому плані, чи ні. Чи будемо ми вільні у використанні того, що буде в цьому плані, чи ні», – додав Зеленський.

Нагадаємо, американські офіційні особи кажуть, що мета українських військових в Курській області є потрійною: змусити Росію відвести війська зі сходу України; зруйнувати наратив про поразку на полі бою; покращити позицію України напередодні потенційних мирних переговорів. Наразі всі три цілі були досягнуті, хоча і в обмеженій мірі. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Також президент Володимир Зеленський заявив, що наступ українських військ на Курську область Росії був «превентивним ударом», який дав змогу уникнути оточення українських підрозділів та окупації міста Суми.

За повідомленням CNN, наступ ЗСУ на Курщину показав, зокрема, як багато в російської армії вразливих місць. Крім того, це сигнал для союзників Києва, що Україна може змінити перебіг війни.

До слова, Україна зараз контролює 1294 кв. км у Курській області РФ – це 100 населених пунктів.