Ватикан закликав світ об’єднати зусилля заради миру в Україні

Державний секретар Ватикану, кардинал П’єтро Паролін звернувся до міжнародної спільноти із закликом посилити дипломатичні зусилля для припинення війни в Україні. Про це повідомляє Vatican News, передає «Главком».

«Внесок кожного дійсно потрібен, щоб зробити кілька кроків до миру в Україні», – наголосив Паролін.

Він зазначив, що для досягнення миру необхідна активна участь провідних світових держав: «Участь Сполучених Штатів, безумовно, необхідна, і ми сподіваємося, що Європа відіграє більш помітну роль. Китай також має що сказати – насправді, президент Трамп зараз перебуває в Китаї та на Далекому Сході, щоб розглянути це питання», – сказав кардинал.

П’єтро Паролін підкреслив важливість збереження надії, попри складність ситуації, і натякнув, що певні дипломатичні процеси вже відбуваються, хоча й непублічно: «Нелегко відповісти на запитання, які кроки необхідно зробити для перемир’я. Якби ми знали, ми б уже їх зробили. Я вважаю, що деякі переговори тривають, можливо, не публічно».

Кардинал закликав усі сторони до розсудливості та людяності, наголосивши, що навіть невеликі кроки у напрямку миру мають величезне значення для майбутнього України та Європи.

Раніше Папа Римський Лев XIV заявив, що, попри постійні заклики Ватикану до миру, наразі є малоймовірною місія Святого Престолу, як прямого посередника у війні між Україною та Росією.

Також повідомлялось, що відбулася телефонна розмова між Папою Римським Левом XIV та російським диктатором Володимиром Путіним.

Під час телефонної розмови, крім питань, що становлять взаємний інтерес, особливу увагу було приділено ситуації в Україні та питанням миру. Папа закликав Росію зробити жест, що сприяє миру, і наголосив на важливості діалогу для забезпечення конструктивних контактів між сторонами та пошуку рішень вирішення війни