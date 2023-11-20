Командир батальону пропонує мобілізувати до лав ЗСУ студентів, а не «50-річних дідів»

Військовий переконаний, що ніхто не народжений для війни, а головне значення має підхід до підготовки

Військові зазначають, що літні чоловіки не можуть виконувати завдання через стан здоров’я

До лав ЗСУ треба призивати не 50-річних чоловіків, а студентів 18-20 років. Таку думку висловив військовий Петро Горбатенко «Ролло», командир першого штурмового батальйону третьої ОШБР ЗСУ в інтерв'ю Наталії Мосейчук на її ютуб-каналі Наталії Мосейчук.

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Він переконаний, що мобілізацію в Україні потрібно проводити ширше.

«При цьому мобілізовувати, з усією повагою, не 50-річних «старих дідів». Коли доходить до бойових дій, вони вже схожі на старих, у них вже купа хронічних захворювань до того часу. Він вже не може виконувати завдання», – зазначив Горбатенко.

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Військовий додав, що ніхто не народжений для війни, як доросліші чоловіки, так і студенти.

«Треба мобілізовувати 18-20 річних – в чому проблема? Студенти? І що, студенти не мають воювати? Мають. Не підходять? Підходять. Не вміють, не готові, не народжені для війни? Ніхто не вміє, не готовий, не народжений для війни. Питання в підході до підготовки», – підкреслив Петро Горбатенко.

Нагадаємо, українських студентів, які перебувають в академічній відпустці, можуть мобілізувати. Ця категорія підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Тож студентів в академвідпустці можуть забрати в армію, якщо вони не мають інших підстав для надання відстрочки від призову.

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Триває 635-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 46 бойових зіткнень. Минулої доби російські окупанти завдали авіаційного удару по Україні, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131. У результаті бойової роботи силами та засобами протиповітряної оборони знищено 15 з 20 ударних БпЛА.