Поранення, отримані у російському полоні, прирівняно до бойових – Шмигаль

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Українські захисники худнуть на 20-40 кілограмів у російському полоні
фото: libkos/Instagram

Шмигаль: Поранення, травми, контузії та захворювання, набуті в полоні, прирівнюються до бойових

Військові, які пережили полон, отримають ширші права та соціальний захист. Міністр оборони України Денис Шмигаль підписав наказ, який усуває прогалину в законодавстві щодо військовослужбовців, які були позбавлені свободи РФ, передає «Главком».

«До цього часу поранення чи захворювання, отримані в полоні, не визнавалися такими, що пов’язані з захистом Батьківщини. Через це наші захисники були позбавлені можливості отримати статус учасника бойових дій або статус особи з інвалідністю внаслідок війни. Тепер ситуацію виправлено: поранення, травми, контузії та захворювання, набуті в полоні, прирівнюються до бойових», – йдеться у повідомленні.

Це рішення гарантує військовим:

  • належний соціальний захист;
  • право на всі передбачені пільги та компенсації;
  • безоплатне лікування та реабілітацію.

Раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає одноразову виплату у розмірі 15 мільйонів гривень родинам військовослужбовців, які загинули під час перебування у полоні. Законопроєкт № 13168 «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» вносить уточнення до умов надання одноразової грошової допомоги в період воєнного стану.

