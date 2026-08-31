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«Тут кипіла робота, а сьогодні – руїни»: Порошенко показав знищений Roshen під Києвом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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«Тут кипіла робота, а сьогодні – руїни»: Порошенко показав знищений Roshen під Києвом
Логістичний центр Roshen після атаки ворога 27 серпня 2026 року
фото: Петро Порошенко/Facebook

За словами Порошенка, попри повне знищення складських приміщень, людських жертв вдалося уникнути

Російські війська черговим ударом безпілотників вщент зруйнували логістичний центр компанії Roshen. Ворог цілеспрямовано спрямував на склади сім ударних дронів типу Shahed, перетворивши на згарище підприємство, у розбудову якого були вкладені роки праці. Про це повідомив засновник компанії та п'ятий президент України Петро Порошенко, інформує «Главком».

Порошенко оглянув масштаб руйнувань та поспілкувався з працівниками й рятувальниками, які першими приборкували наслідки удару.

«Ще кілька днів тому тут працювали люди, звідси вирушали вантажівки з продукцією у різні куточки України. Тут кипіла робота. А сьогодні – руїни. Сім ударних «Шахедів» ворог цілеспрямовано спрямував на наші склади», – розповів засновник компанії.

Порошенко з рятувальниками, які гасили пожежу після атаки РФ на логістичний центр Roshen
Порошенко з рятувальниками, які гасили пожежу після атаки РФ на логістичний центр Roshen
фото:Петро Порощенко

За словами Порошенка, попри повне знищення складських приміщень, людських жертв вдалося уникнути, оскільки під час повітряної тривоги весь персонал дотримався правил безпеки та перебував в укритті.

Засновник Roshen зауважив, що це вже не перша атака на об'єкти компанії: «Бізнес потерпає по всій Україні. Ворог цілеспрямовано руйнує тил – намагається знищити українську економіку, робочі місця, підприємства, які тримають країну».

Порошенко вірить, що зруйноване підприємство вдасться відновити.

Нагадаємо, вранці 27 серпня внаслідок масованої атаки Росії на Україну було зруйновано склад Roshen у Чубинському Бориспільського району Київської області. Об'єкт використовували для зберігання та постачання готової кондитерської продукції, тому можуть виникнуть перебої з надходженням товарів до магазинів. 
 

Теги: Петро Порошенко Рошен бізнес обстріл Київщина Roshen

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