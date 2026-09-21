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Уряд затвердив нові правила роботи медзакладів під час тривог

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Уряд затвердив нові правила роботи медзакладів під час тривог
За жовтого рівня тривоги медзаклади продовжуватимуть роботу
фото: КМДА (ілюстративне)

Прем'єр-міністр наголосив, що екстрена медицина працює безперервно

Кабінет міністрів затвердив нові правила роботи медичних закладів залежно від рівня повітряної загрози. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем'єра Сергія Корецького.

Жовтий рівень загрози

Голова уряду пояснив, що за жовтого рівня тривоги медзаклади продовжуватимуть роботу. «Має бути забезпечений повний доступ працівникам, пацієнтам і відвідувачам до укриттів», – сказав він.

Червоний рівень загрози

Однак під час червоного рівня тривоги пацієнти та медичні працівники повинні перейти в укриття. Водночас не припиняється допомога, яку небезпечно переривати, зокрема під час операцій, реанімації, інтенсивної терапії тощо.

«Пацієнтів, яких неможливо перемістити, продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях. В укриттях і таких приміщеннях можна надавати медичну допомогу, відпускати ліки та розміщувати пацієнтів», – наголосив Корецький.

Також прем'єр додав, що екстрена медицина працює безперервно. «Пацієнтів з невідкладними станами приймають незалежно від рівня загрози. Диспетчерські служби приймають виклики, бригади швидкої виїжджають до пацієнтів», – пояснив він.

Зокрема, уряд доручив посилити захист операційних, реанімацій, пологових і приймальних відділень, приміщень із резервними джерелами живлення та критично важливим медичним обладнанням. Корецький підкреслив, що особлива увага – місцям, де перебувають пацієнти, яких неможливо оперативно перемістити.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів відповідно до рівня повітряної загрози. Крім того, МВС і Нацполіція додатково посилять охорону вокзалів і супровід евакуації, а місцева влада має адаптувати графіки міського транспорту до руху потягів, особливо вночі, та прискорити встановлення мобільних укриттів.

До слова, «Укрзалізниця» роз'яснила нові правила, що діятимуть під час жовтого та червоного рівнів загрози. 

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Теги: Сергій Корецький лікарня Кабмін

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