Польща повідомила, хто запустив дрон над урядовими будівлями у Варшаві

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Польща повідомила, хто запустив дрон над урядовими будівлями у Варшаві
За даними польських спецслужб, збитий безпілотник не становив загрози
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Людей, які керували дроном затримали та допитали

Дрон, який був помічений у понеділок, 15 вересня, над урядовими будівлями на вулиці Парковій і над Бельведерським палацом у Варшаві запустили 21-річний українець і 17-річна громадянка Білорусі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на польські медіа, зокрема TVP Info та Polsat News.

Заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Мацей Дущик повідомив, що операторів дрона затримали близько 19:00 15 вересня.«Дрон літав над місцями, де не мав права літати. Його збили. Людей, які керували дроном, також затримали... Цих людей допитували вночі. Побачимо, які будуть результати цих процедур. Для мене дуже гарна новина полягає в тому, що це спрацювало дуже швидко: дрон з’явився, і протягом дуже короткого часу його нейтралізували, а людей затримали» – сказав він.

Представник командування Служби державної охорони полковник Богуслав П'юрковський повідомив, що безпілотник, який літав над урядовими будівлями та президентською резиденцією у Варшаві, не становив загрози. За попередніми даними, українець нещодавно закінчив курс оператора дронів, і запуск 15 вересня мав стати для нього дебютним. Припускають, що хлопець хотів справити враження на дівчину. Він нібито не знав, що територія, над якою запустили безпілотник, є безпольотною зоною. Керували дроном обоє затриманих.

Поліція вилучила дрон. Зараз триває експертиза, яка має встановити, чи це був стандартний дрон, чи оснащений додатковим обладнанням для запису.

«Ми спростовуємо чутки, що це масштабна шпигунська операція. На цьому етапі цього не можна однозначно стверджувати. Це молоді люди. Можливо, все сталося через безтурботність чи через незнання, а можливо, вони просто хотіли зняти ролик над Лазенківським парком, тим більше, що вони перебували саме там», – пояснив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Яцек Добжинський.

За даними Rmf24, і білоруска, і українець перебувають у Польщі на законних підставах. 17-річна дівчина приїхала до країни кілька днів тому, а юнак живе у Польщі вже вісім років.

Розслідування триває за фактом порушення авіаційного законодавства, зокрема, виконання польотів у забороненій зоні. Це загрожує покаранням у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, Служба охорони Польщі нейтралізувала дрон, який літав над урядовими будівлями та палацом Бельведер.

