Прем’єрка Британії планує якнайшвидше відвідати Україну

Масштабний ракетний обстріл РФ території України не лякає Трасс

Прем’єр-міністр Великої Британії Ліз Трасс може відвідати Україну найближчим часом, не зважаючи на масштабний ракетний обстріл Росією українських міст. Про це заявив представник Даунінг-стріт, пише The Guardian.

«Я не можу вдаватися до міркувань про безпеку під час таких поїздок і не можу робити припущення про дати. Як ви розумієте, прем'єр-міністр має намір відвідати країну якнайшвидше», – відповів представник на запитання журналістів, як нова загроза російських ударів по Києву може вплинути на можливий візит Трасс.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Ліз Трасс ініціювала екстрений самміт країн - членів НАТО через ракетні удари Росії по Україні. Також Ліз Трасс має намір попросити європейських політиків посилити санкційний тиск на Росію та більш активно підтримувати Україну у війні з РФ.

Також президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ліз Трасс.