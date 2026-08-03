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Президент анонсував спеціальне засідання РНБО

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент анонсував спеціальне засідання РНБО
Президент зробив заяву про спеціальний формат РНБО
фото: скриншот з відео

Зеленський: Будуть відповідати ті, хто не виконує, плани стійкості для областей, для наших громад

Президент Володимир Зеленський заявив, що цього тижня відбудеться спеціальний формат засідання РНБО. Про це він повідомив під час наради з послами, передає кореспондент «Главкома».

«На цьому тижні буде спеціальний формат РНБО для оцінки того, як виконуються чи не виконуються, а отже, будуть відповідати ті, хто не виконує, плани стійкості для областей, для наших громад», – наголосив Зеленський.

Глава держави пояснив, що «відповідно, на основі цього аналізу ми дамо завдання на зовнішні відносини нашої держави».

Нагадаємо, 3 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку очолити Раду національної безпеки і оборони України. Відповідне кадрове рішення глава держави оформив указом.

Згодом новий секретар Ради нацбезпеки і оборони Ігор Клименко після призначення назвав свої завдання на посаді. «Указом президента України Володимира Зеленського мене призначено на посаду Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Вдячний за високу довіру в цей визначальний для країни період. Попереду – велика відповідальність та багато роботи для зміцнення внутрішньої стійкості держави», – сказав він.

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Теги: РНБО Володимир Зеленський

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