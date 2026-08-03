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«Жити з Україною одним життям»: Зеленський про нові вимоги до українських дипломатів

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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«Жити з Україною одним життям»: Зеленський про нові вимоги до українських дипломатів
Президент закликав приділити особливу увагу ротації та підбору персоналу в українських посольствах
Фото: Телеграм/Володимир Зеленський

Зеленський наголосив на потребі ретельнішого підбору кадрів у дипломатичних установах

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на нараді керівників закордонних дипломатичних установ закликав приділити особливу увагу ротації та підбору персоналу в українських посольствах, повідомляє «Главком».

«Треба ретельніше підбирати й готувати заміни у складі посольств, а тим, хто повертається в Україну, треба пропонувати рівень посад, який дійсно відповідатиме їх внеску в спільний результат України й досвіду, який є в наших людей тут і який був набутий співробітником посольства в країні роботи. Інакше є ризик втратити для дипломатичної системи досвідчених фахівців, чого ми собі дозволити не можемо», – наголосив президент.

За словами глави держави, українські посли та дипломати мають регулярно бувати в Україні, щоб особисто відчувати щоденні виклики, з якими стикаються громадяни. Він підкреслив, що дипломати повинні розуміти реалії життя у прифронтових і прикордонних громадах, процес відбудови після обстрілів, а також відчувати загрозу балістичних ударів під час виснаження систем протиповітряної оборони.

Окрему увагу Зеленський звернув на рівень українських дипломатів.

«У нас є традиційна, вже багаторічна вада нашої дипломатичної служби, що з усіма мовами, крім англійської, дефіцит. Прошу підготувати системні рішення, які зможуть це змінити. Треба орієнтуватися глибоко в цінностях, святах і болі кожного народу, де працюєте, в культурі та знати мову», – наголосив президент.

Нагадаємо, у Києві розпочалася щорічна Нарада послів–2026. Головна мета наради – підбиття підсумків роботи дипломатичної служби, забезпечення координації українського дипкорпусу та визначення спільних підходів до реалізації зовнішньополітичних пріоритетів перед початком нового політичного сезону.

У межах п’ятиденної програми також відбудуться стратегічні дискусії, презентації нових дипломатичних, культурних та гуманітарних ініціатив, професійні тренінги й регіональна програма, спрямована на ознайомлення керівників дипмісій із ключовими викликами України в умовах повномасштабної російської агресії.

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Теги: МЗС дипломатія посол Владимир Зеленский

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