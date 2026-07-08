Зеленський та Кошта обговорили вступ України до ЄС

Глава держави подякував Антоніу Кошті за підтримку України на шляху до вступу у Євросоюз

Лідери обговорили якомога швидше відкриття решти п’яти переговорних кластерів

В Анкарі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Глава держави подякував Антоніу Кошті за підтримку України на шляху до вступу у Євросоюз. Лідери обговорили якомога швидше відкриття решти п’яти переговорних кластерів.

«Президенти також говорили про потенційний графік наступних кроків, на які Україна та Український народ повністю заслужили», – наголошує Офіс президента.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 7 липня прибув до Анкари, де, як очікується, проведе переговори з президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами країн Альянсу. За оцінкою Bloomberg, цього разу український лідер підходить до зустрічей із більш упевненою переговорною позицією, ніж рік тому.

До слова, президент України Володимир Зеленський зустрівся в Анкарі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Головними темами переговорів стали посилення протиповітряної оборони України, термінові поставки ракет до систем ППО, спільне виробництво зброї та розширення оборонної співпраці з країнами альянсу.

Також прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні провела зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі.