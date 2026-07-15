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Недільського звільнено з посади представника України при ОЧЕС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Недільського звільнено з посади представника України при ОЧЕС
Недільський є українським дипломатом
фото: генконсульство України у Стамбулі

Президент підписав указ №606/2026

Президент України Володимир Зеленський звільнив Романа Недільського з посади представника України при Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) за сумісництвом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на указ №606/2026.

«Звільнити Недільського Романа Богдановича з посади представника України при Організації Чорноморського економічного співробітництва за сумісництвом», – йдеться в указі.

Недільського звільнено з посади представника України при ОЧЕС фото 1
Роман Богданович Недільський – український дипломат. Був генеральним консулом України в Стамбулі. Народився 15 листопада 1982 року в місті Копичинці на Тернопільщині. У 2004 році закінчив Львівський національний університет ім. Івана Франка за спеціальністю «Міжнародне право», міжнародник-юрист, перекладач.

Зауважимо, Організація була створена з метою тісного економічного співробітництва країн-учасниць, вільного пересування товарів, капіталів, послуг і робочої сили і інтеграція економік цих країн в світову економічну систему.

До слова, 12 липня Зеленський провів зустріч із Юлією Свириденко. Він анонсував оновлення Кабінету міністрів у межах зміни політичної стратегії України.

13 липня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко подала до Верховної Ради заяву про відставку. У вівторок, 14 липня, Верховна Рада України прийняла відставку Свириденко.

Серед претендентів на головне крісло в уряді наразі фігурують чотири прізвища: генеральний директор «Нафтогазу» Сергій Корецький; перший віцепрем'єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль; міністр оборони Михайло Федоров; мер Харкова Ігор Терехов.

Зокрема, на тлі очікуваних кадрових змін в уряді президент Володимир Зеленський провів низку зустрічей із топпосадовцями. Український лідер поспілкувався із головою «Нафтогазу» Сергієм Корецьким, мером Харкова Ігорем Тереховим, міністром оборони Михайлом Федоровим, міністром енергетики Денисом Шмигалем та очільником МВС Ігорем Клименком.

Як повідомлялося, висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас прокоментувала кадрові перестановки в українському уряді та відставку прем’єр-міністра Юлії Свириденко, наголосивши, що подібні рішення є внутрішньою справою кожної країни.

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Теги: кадрові зміни Володимир Зеленський указ

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