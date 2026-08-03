Ігор Клименко зробив першу заяву після призначення секретарем РНБО

Клименко: Працюємо на єдиний результат – безпеку України та захист людей

Новий секретар Ради нацбезпеки і оборони Ігор Клименко після призначення назвав свої завдання на посаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

«Указом президента України Володимира Зеленського мене призначено на посаду Секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Вдячний за високу довіру в цей визначальний для країни період. Попереду – велика відповідальність та багато роботи для зміцнення внутрішньої стійкості держави», – йдеться у повідомленні.

Серед першочергових завдань Клименко назвав:

Єдність дій. Синхронна робота, чітка координація та оперативний обмін інформацією між усіма складовими сектору безпеки й оборони.

Контроль за виконанням рішень. «Проведення ретельного аудиту виконання ухвалених рішень РНБО та системний контроль за їх реалізацією. Рішення не повинні залишатися на папері, а виконуватися повністю і у визначені строки», – наголосив Клименко.

Стратегічне прогнозування. «Аналіз ризиків, попередження та оперативне реагування на нові безпекові виклики – від ситуації на фронті до захисту критичної інфраструктури, кіберпростору та протидії дезінформації», – додав секретар.

«Стійкість держави формується щоденною злагодженою роботою кожного відомства та кожного фахівця. Дякую всім, хто тримає свій напрямок. Працюємо на єдиний результат – безпеку України та захист людей», – підсумував Клименко.

Нагадаємо, 3 серпня президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував колишньому міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку очолити Раду національної безпеки і оборони України. Відповідне кадрове рішення глава держави оформив указом.