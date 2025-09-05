Головна Країна Політика
Зеленський запропонував Словаччині стати частиною системи гарантій безпеки для України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Зеленський запропонував Словаччині стати частиною системи гарантій безпеки для України
Словаччина готова працювати з Україною у форматі «коаліції укриттів»
скріншот з відео Офісу президента

За словами президента, Словаччина підтримує всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню

Словаччина має стати частиною гарантій безпеки для України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції зі словацьким премʼєром Робером Фіцо, повідомляє «Главком».

Президент наголосив, що країна підтримує всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню. Наразі вона визначається, чим могла б забезпечити Україну в майбутніх гарантіях.

«Ми працюємо з нашими партнерами і вважаємо, що було б правильно, якби Словаччина також була частиною цієї нової системи безпеки».

Водночас Фіцо каже, що Словаччина не може відігравати вирішальну роль, однак підтримує мирні плани для завершення війни в Україні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відвідав Україну для двосторонньої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. За словами Зеленського, він розповів словацькому премʼєр-міністру про вчорашню розмову з президентом США, а також про безпекову архітектуру для Європи. «І Словаччина не залишиться осторонь. Премʼєр-міністр розказав про свої контакти в Китаї. Окреме й важливе питання енергетичної незалежності Європи. У російської нафти, як і в російського газу, немає майбутнього», – зазначив Зеленський.

До слова, у Парижі пройшла зустріч «коаліції охочих». Під час неї політики обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки. За словами французького президента Еммануеля Макрона, якщо Російська Федерація надалі відмовлятиметься від предметних переговорів про мир, то проти неї буде запроваджено додаткові санкції.

Як відомо, 26 країн готові надіслати миротворчі війська в Україну або підтримати їх. Війська будуть розміщені не на лінії фронту і повинні будуть запобігти повторній агресії з боку РФ. Водночас внесок США у гарантії безпеки буде визначено пізніше.

