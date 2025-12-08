Головна Країна Політика
search button user button menu button

Ірландія підтвердила. Зеленський розказав про атаку дронів на його літак

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Ірландія підтвердила. Зеленський розказав про атаку дронів на його літак
Ірландія розпочала розслідування через невідомі безпілотники
фото: Reuters

Ірландські спецслужби класифікували інцидент як гібридну атаку

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інцидент із дронами, які переслідували його літак під час візиту до Ірландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера.

Глава держави розповів, що Ірландія підтвердила ситуацію з невідомими дронами та розпочала розслідування. «Мерц порадив буди обережним. Тут нема більше нічого додати. Якось ми вже звикли в такому форматі, в таких обставинах жити», – каже президент.

Як відомо, чотири невідомі дрони летіли в напрямку траєкторії польоту літака Володимира Зеленського, коли той приземлявся в аеропорту Дубліна. Ці ж дрони також шпигували за військовим кораблем Ірландії.

Спецслужби встановили, що дрони запускали з північного сходу Дубліна та перебували в повітрі до двох годин. Наразі невідомо, хто їх запустив і з якою метою, а також де зараз перебувають дрони.

Як відомо, 2 грудня у Дубліні президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська провели зустріч із президенткою Ірландії Кетрін Конноллі під час свого першого офіційного візиту до цієї країни. Глава держави подякував за фінансову та гуманітарну допомогу з початку повномасштабної російської війни, зокрема за підтримку українців, які знайшли прихисток в Ірландії. Кетрін Конноллі наголосила, що війна має завершитися чесним і тривалим миром.

Читайте також:

Теги: Ірландія Володимир Зеленський безпілотник літак

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворожий БПЛА пошкодив будинок та автомобілі, виникла пожежа на газопроводі
У Чернігові ворожий БпЛА вибухнув біля багатоповерхівки: є постраждалі
Сьогодні, 03:32
Макрон анонсував поїздку до Лондона для зустрічі з лідерами України, Німеччини та Великої Британії
Зеленський зустрінеться з Макроном, Стармером та Мерцом у Лондоні: названо дату
Вчора, 01:20
Р-60 є радянською керованою ракетою малого радіуса дії
«Шахеди» тепер можуть запускати ракети: деталі
1 грудня, 16:19
Трамп зробив заяву про мирні переговори
Трамп назвав умову для візиту Зеленського до США
26 листопада, 07:41
Зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна
У Києві викрито схему привласнення 30 млн грн під виглядом закупівлі дронів
25 листопада, 16:07
Уряду поставлене завдання забезпечити оновлення наглядових рад
Зеленський доручив повний аудит оборонної сфери та АРМА
22 листопада, 13:53
Зеленський анонсував телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом
Український президент анонсував телефонну розмову з Трампом
20 листопада, 23:52
Президент підписав указ №849/2025
«Майбутнє України». Президент відзначив дітей
20 листопада, 21:24
Санкції РНБО проти Міндіча та Цукермана, у Росії розбився винищувач. Головне за 13 листопада
Санкції РНБО проти Міндіча та Цукермана, у Росії розбився винищувач. Головне за 13 листопада
13 листопада, 21:25

Політика

Ірландія підтвердила. Зеленський розказав про атаку дронів на його літак
Ірландія підтвердила. Зеленський розказав про атаку дронів на його літак
Як Путін веде перемовини? Ексголова «Нафтогазу», який спілкувався з диктатором, вказав на важливу деталь
Як Путін веде перемовини? Ексголова «Нафтогазу», який спілкувався з диктатором, вказав на важливу деталь
Зеленський розказав про роль Китаю в українській війні
Зеленський розказав про роль Китаю в українській війні
Зеленський назвав пункт мирного плану, щодо якого досі не знайдено компромісу
Зеленський назвав пункт мирного плану, щодо якого досі не знайдено компромісу
Хто стане новим очільником Офісу президента? Зеленський назвав кандидатів
Хто стане новим очільником Офісу президента? Зеленський назвав кандидатів
Гетманцев: Уряд незабаром внесе до Ради проєкт оновленого Трудового кодексу
Гетманцев: Уряд незабаром внесе до Ради проєкт оновленого Трудового кодексу

Новини

Не лише Донбас. Зеленський назвав питання, в якому росіяни мають поступитися
Сьогодні, 20:35
День місцевого самоврядування: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 06:15
День святого Миколая 2025: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
6 грудня, 08:15
День Збройних сил України 2025: яскраві листівки, теплі привітання у віршах та прозі
6 грудня, 07:40
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 5 грудня
5 грудня, 06:01
Найпопулярніші запити 2025 року в Україні: дані Google
4 грудня, 12:19

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua