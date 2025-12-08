Ірландія підтвердила. Зеленський розказав про атаку дронів на його літак
Ірландські спецслужби класифікували інцидент як гібридну атаку
Президент України Володимир Зеленський прокоментував інцидент із дронами, які переслідували його літак під час візиту до Ірландії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на українського лідера.
Глава держави розповів, що Ірландія підтвердила ситуацію з невідомими дронами та розпочала розслідування. «Мерц порадив буди обережним. Тут нема більше нічого додати. Якось ми вже звикли в такому форматі, в таких обставинах жити», – каже президент.
Як відомо, чотири невідомі дрони летіли в напрямку траєкторії польоту літака Володимира Зеленського, коли той приземлявся в аеропорту Дубліна. Ці ж дрони також шпигували за військовим кораблем Ірландії.
Спецслужби встановили, що дрони запускали з північного сходу Дубліна та перебували в повітрі до двох годин. Наразі невідомо, хто їх запустив і з якою метою, а також де зараз перебувають дрони.
Як відомо, 2 грудня у Дубліні президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська провели зустріч із президенткою Ірландії Кетрін Конноллі під час свого першого офіційного візиту до цієї країни. Глава держави подякував за фінансову та гуманітарну допомогу з початку повномасштабної російської війни, зокрема за підтримку українців, які знайшли прихисток в Ірландії. Кетрін Конноллі наголосила, що війна має завершитися чесним і тривалим миром.
