Зміни у військовому обліку 17-річних: Рада підтримала законопроєкт

Юнаки зможуть стати на військовий облік згенерувавши військово-обліковий документ у «Резерв+»

Верховна Рада зробила крок до автоматичного прийняття 17-річних громадян на військовий облік

Парламент підтримав у першому читанні законопроєкт, який регулює військовий облік 17-річних. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«Сьогодні парламент підтримав у першому читанні важливий законопроєкт, завдяки якому громадяни України при досягненні 17-річного віку автоматично ставатимуть на військовий облік», – повідомив Умєров.

Зокрема, автоматичний облік означає, що юнакам більше не потрібно звертатися до територіальних центрів комплектування чи проходити медогляд.

«Достатньо буде пройти ідентифікацію у «Резерв+», після чого застосунок сам згенерує військово-обліковий документ», – пояснив міністр оборони.

Міністр додав, що це ще один крок у переведенні військового обліку в зручний цифровий формат. «Ми робимо державні послуги максимально доступними та прозорими для українців», – зазначив Умєров.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив важливі зміни для посилення військового обліку та відстеження порушення законодавства. Відтепер територіальні центри комплектування, СБУ, розвідувальні органи та Нацполіція обмінюватимуться даними через електронну систему.

Як повідомлялося, Міністерство оборони розробило законопроєкт, який дозволяє українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою засобів електронної ідентифікації.