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Призовники мають стати на облік у 17 років, інакше буде штраф: зареєстровано законопроєкт

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Призовники мають стати на облік у 17 років, інакше буде штраф: зареєстровано законопроєкт
Міноборони пропонує змінити порядок постановки на військовий облік призовників
фото з відкритих джерел

Якщо призовник не стане на військовий облік, то йому доведеться з’явитися до ТЦК і сплатити штраф від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн

Міністерство оборони пропонує виключити із законодавства комісії з питань взяття на військовий облік призовників. Відповідний законопроєкт Уряду 12076 зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє «Судово-юридична газета».

Крім того, оборонне відомство пропонує виключити норми про те, що органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, заклади освіти незалежно від підпорядкування і форми власності щороку у строки та в порядку, встановлені Кабміном, зобов'язані подавати до відповідних районних (міських) ТЦК списки громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік призовників.

Натомість подання відомостей про себе покладається на призовника. Йому надається можливість стати на облік дистанційно через «Резерв+». В іншому випадку він повинен буде з’явитися до ТЦК і сплатити штраф від 17 тис. грн до 25,5 тис. грн.

Так, у законопроекті 12076 пропонується встановити, що щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статті, яким у рік взяття на військовий облік виповнюється 17 років, беруться на облік призовників з внесенням відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів шляхом:

  • проходження електронної ідентифікації та уточнення своїх персональних даних засобами Електронного кабінету призовника, військовозобов'язаного, резервіста в порядку, визначеному Кабінетом міністрів ;
  • особистого прибуття до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з поданням необхідних документів, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

Нагадаємо, Кабінет міністрів вніс зміни до порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації. Так, надається право командиру військової частини надавати направлення військовозобовʼязаним для проходження ВЛК, щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби.

Як повідомлялося, у жовтні цього року у застосунку Міноборони «Резерв+» стане доступний сервіс рекрутингу. З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах ЗСУ, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

До слова, російський диктатор Володимир Путін підписав указ про осінній призов громадян РФ до армії. Так, з 1 жовтня до 31 грудня 2024 року до збройних сил Росії призвуть 133 тис. осіб віком від 18 до 30 років, які не перебувають у запасі.

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Теги: мобілізація Міноборони

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