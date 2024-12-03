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Зеленський назвав напрямки на фронті, які потребують значного посилення

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський назвав напрямки на фронті, які потребують значного посилення
Як наголосив очільник України, чим сильніші Сили оборони, то більше вони можуть знищити російського наступального потенціалу
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Президент заявив, що Україна у грудні очікує системи ППО від кількох партнерів

Військовослужбовці на донецьких напрямках потребують суттєвого посилення. Зокрема, це стосується постачання зброї від партнерів. Про це президент України Володимир Зеленський розповів у вечірньому зверненні.

«Це пряма залежність: що більша вогнева сила нашої армії, що більше в нас технологічних можливостей, то більше зможемо знищити російського наступального потенціалу та захистити життя наших воїнів. І щодо цього детально говоримо з партнерами. І працюємо самі – збільшуємо наше виробництво, нашу українську оборонну промисловість. Буде більше нашої далекобійності», – каже він.

Як зазначив президент, сьогодні повернувся із закордонних відряджень міністр оборони Рустем Умєров. Він доповів про нові домовленості та реалізацію попередніх, особливо щодо протиповітряної оборони.

«Ми очікуємо зараз, у грудні, системи від кількох партнерів, плюс є певні речі, які можуть бути зроблені в січні для нашого повітряного щита. Важливо, щоб це було реалізовано без будь-якого зволікання. Зима – це величезна спокуса для російських терористів», – наголосив очільник України.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет допомоги Україні на суму $725 млн. Пакет включає додаткові боєприпаси до Himars та артилерії, ракети до Stinger, безпілотники, протипіхотні міни, протитанкову зброю тощо. Озброєння надається зі складів США за програмою президентських повноважень (PDA).

До слова, Київ отримає від Берліна пускові установки для Patriot та самохідні зенітні установки Gepard. Окрім цього Шольц заявив, що Німеччина у наступному році також поставить Україні шість вертольотів Sea King, системи ППО, гаубиці, бойові і розвідувальні дрони. Німеччина є другим найбільшим партнером України з обсягом допомоги близько 28 млрд євро, на першому місці США.

Як повідомлялося, Італія готує новий пакет військової допомоги для України. Ймовірно, він буде схвалений до кінця 2024 року.

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Теги: президент Володимир Зеленський війна фронт Донеччина

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