Повітряні сили змінили формат звітів про російські ракетні атаки

Україна докладає всіх зусиль, щоб отримати від союзників додаткові засоби протиповітряної оборони

Україна припинила повідомляти про кількість ракет, випущених Росією під час атак. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Сили протиповітряної оборони повідомили про знищення 98 зі 120 російських безпілотників, даних про кількість запущених ракет вони не навели. Це сталося за кілька днів після того, як у повідомленнях перестали вказувати кількість перехоплених балістичних ракет. Таке рішення ухвалили після атаки минулого тижня, під час якої Україні не вдалося збити жодну з 28 запущених ракет.

За словами джерела, Сили повітряної оборони змінили формат звітності як захід безпеки у відповідь на російські удари.

«Україна докладає всіх зусиль, щоб отримати від союзників додаткові засоби протиповітряної оборони, намагаючись захиститися від російських повітряних атак, що посилилися протягом останніх тижнів. Зокрема, вона прагне отримати додаткові поставки американської системи Patriot, яка найкраще здатна збивати російські балістичні ракети», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, упродовж липня 2026 року Росія застосувала проти України 195 ракет, які рухалися за балістичною траєкторією. Силам протиповітряної оборони вдалося перехопити 29 із них.

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2026 році постачання ракет для систем протиповітряної оборони від міжнародних партнерів суттєво скоротилося. Він наголосив, що партнери мають необхідні ракети, однак для їх передачі Україні потрібні відповідні політичні рішення.

Як повідомлялося, Росія здатна застосовувати проти України близько 100 балістичних ракет щомісяця.