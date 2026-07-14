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Подружжя Зеленських взяло участь у параді до Дня взяття Бастилії у Парижі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Подружжя Зеленських взяло участь у параді до Дня взяття Бастилії у Парижі (фото)
День взяття Бастилії є національним святом Франції, яке щороку відзначається 14 липня
фото: Офіс президента

Зеленський: Це честь для нас – те, що Еммануель запросив наших військових

Сьогодні, 14 липня, у Парижі президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська взяли участь у військовому параді Франції, який відбувся з нагоди Дня взяття Бастилії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Цьогоріч тема параду повʼязана з російською агресією проти України та називається «Стратегічне пробудження Європи».

Подружжя Зеленських взяло участь у параді до Дня взяття Бастилії у Парижі (фото) фото 1
фото: Офіс президента

«Це честь для нас – те, що Еммануель запросив наших військових. Це дійсно визнання сили України, сили наших Збройних сил. Дякуємо нашим воїнам. Дякуємо нашим партнерам», – зазначив Зеленський.

Під час параду продемонстрували військову техніку, літаки і вертольоти. Зокрема, два пілоти Повітряних сил Збройних сил України у складі французько-українських екіпажів пролетіли на винищувачах Mirage 2000В. Єлисейськими Полями урочисто пройшли кінні війська, військовослужбовці Франції та 35 країн «коаліції охочих», серед яких 20 військовослужбовців батальйону почесної варти Збройних сил України.

Подружжя Зеленських взяло участь у параді до Дня взяття Бастилії у Парижі (фото) фото 2
фото: Офіс президента

День взяття Бастилії є національним святом Франції, яке щороку відзначається 14 липня.

Нагадаємо, 14 липня українські військові взяли участь в урочистостях з нагоди Дня взяття Бастилії у Парижі. Святковий військовий парад відбувся за участю президента Франції та майже 30 глав держав і урядів.

Теги: Франція парад Володимир Зеленський Олена Зеленська

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