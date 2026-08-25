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Президенти України та Естонії обговорили безпекову співпрацю у форматі Drone Deal

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
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Президенти України та Естонії обговорили безпекову співпрацю у форматі Drone Deal
Це останній візит Алара Каріса на посаді президента
Фото: Телеграм/Володимир Зеленський

Естонія також допомагає відновлювати інфраструктуру та посилювати обороноздатність

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Естонії Аларом Карісом, який цими днями перебуває в Україні з останнім візитом на своїй посаді, повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу президента України.

Зеленський висловив глибоку вдячність естонському колезі та всьому народові Естонії за незмінну увагу, повагу і принципову підтримку України в умовах російської агресії.

«Ми підтримуємо безпекові спроможності одне одного, і є між нами формат Drone Deal, що дозволяє наш досвід захисту поширювати з вашою державою. Естонія однією з перших дієво включилась у відбудову України, і є конкретні обʼєкти на Житомирщині, які відновлені завдяки співпраці з Естонією. Дякую за це», – наголосив Зеленський в ході зустрічі.

Він висловив сподівання, що і надалі участь Естонії буде активною в усіх коаліціях, які створені за час повномасштабної війни.

«Цінуємо нашу дружбу і те, що ми з вами однаково бачимо майбутнє Європи – Європи обʼєднаної, вільної та у мирі», – резюмував президент.

Нагадаємо, напередодні Україну відвідав також прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал. Разом з іншими європейськими лідерами він прийняв участь у святкуванні Дня Незалежності України.

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Теги: президент Володимир Зеленський Естонія Україна

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